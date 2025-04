Liebestalk mit Opa Reinhold bringt Shania Geiss in Verlegenheit: Ist sie etwa vergeben?

Saint-Tropez (Frankreich) - Reinhold Geiss (83) ist zu Besuch in der Villa Geissini: Der Vater von Multimillionär Robert Geiss (61) sorgt mal wieder für jede Menge Trubel. Auf Shania (20) wartet gar ein unangenehmer Beziehungs-Talk!

Reinhold Geiss (82) besucht Sohnemann Robert (61) und dessen Familie in der Villa Geissini in Saint-Tropez. © RTLZWEI

Der rüstige Rentner kümmert sich in der aktuellen Folge von "Die Geissens" nicht nur mit der Kettensäge um die Palmen, sondern verbringt auch gerne Zeit mit seinen Enkelinnen. Aufgrund eines Missverständnisses wird es aber plötzlich intim.

Als die 20-jährige Blondine ihrem Opa offenbart, dass sie gerne zum Spanier auf dem Markt geht, will dieser etwas ganz anderes gehört haben. "Du hast einen Spanier?", hakt er interessiert nach.

Offiziell gilt die Abiturientin nach wie vor als Single. Glaubt man den Worten von Mama Carmen (59), hat Shania bislang nicht mal eine Beziehung geführt. Beide Töchter seien zudem noch Jungfrauen.

Reinhold lässt der Gedanke an einen Mann aus seiner Wahl-Heimat jedenfalls nicht mehr los. Ungeniert fühlt er seiner Enkeltochter weiter auf den Zahn: "Hör mal, ein Spanier – wäre das nix? Was ist denn dein Typ: ein Norweger, so ein Reicher?"

Für die Monegassin wird die Situation zusehends unangenehmer. Doch trotz ihrer verlegenen Verneinung lässt ihr Opa nicht locker. "Was hast du denn für 'nen Favorit?", will er von Shania wissen. Ihre kurze Antwort: "Keine Ahnung!"