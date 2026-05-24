Erst werden "Die Geissens" zum Weltmeister gekürt, dann rührt Davina ganzen Saal zu Tränen
Cannes (Frankreich) - Spätestens jetzt sind sie im TV-Olymp angekommen! Robert Geiss (62) und seine Familie haben am Wochenende einen der begehrtesten Preise unter Influencern verliehen bekommen.
Seit mittlerweile 15 Jahren flimmern "Die Geissens" um Robert und Carmen (61) – mit Staffelpausen – wöchentlich über die Bildschirme, ziehen so permanent Millionen Zuschauer vor die Glotze.
Jetzt hat die Kölsche Kult-Familie aber die Krone aufgesetzt bekommen und einen Preis erhalten, den vor ihnen noch keine andere deutsche Familie gewonnen hat.
Es geht um den "World Influencer Award" in der Kategorie "Einflussreichste Familie des Jahres" in der Sparte TV.
"Die Gewinner des heutigen Abends sind eine Familie, die ihr Publikum durch Unterhaltung, Unternehmergeist und echte familiäre Verbundenheit inspiriert hat. Robert Geiss und Family", lauteten die prestigeträchtigen Worte im Rahmen der Laudatio.
"Ich kann euch gar nicht beschreiben, wie gerührt wir waren", schreibt Carmen kurz darauf auf Instagram.
Besonders eine Sache habe innerhalb der Luxus-Familie für jede Menge Emotionen und Tränen gesorgt: die Rede von Shania (21) und Davina Geiss (22).
Davina Geiss rührt Saal mit Rede zu Tränen
Statt sich einfach nur für den Weltmeister-Award zu bedanken und schnell von der Bühne zu huschen, griffen die "Geisslein" in die emotionale Schatulle, um Mama und Papa so richtig stolz zu machen.
"Dieser Abend ist etwas ganz Besonderes für uns als Familie. Von nix kommt nix", lauteten die ersten Worte.
Anders als mancher TV-Zuschauer vor dem Bildschirm vielleicht denken mag, stecken hinter dem Erfolgsprojekt "Die Geissens" "Jahre voller Disziplin, Opfer, Risiken, Herausforderungen und harter Arbeit", stellen die Geiss-Töchter klar.
"Die Menschen sehen oft nur die glamouröse Seite des Lebens, aber hinter jedem Erfolg stecken Jahre voller Disziplin und Entbehrungen. (...) Diese Auszeichnung bedeutet uns unglaublich viel, weil sie Authentizität, Individualität und Familienwerte feiert", erklärte Davina.
Spätestens mit ihren letzten Worten hatte sie den voll besetzten Saal in ihren Bann gezogen: "Träumt groß, arbeitet hart, bleibt authentisch und unterschätzt niemals die Kraft der Familie."
Titelfoto: RTLZWEI