Erst werden "Die Geissens" zum Weltmeister gekürt, dann rührt Davina ganzen Saal zu Tränen

Cannes (Frankreich) - Spätestens jetzt sind sie im TV-Olymp angekommen! Robert Geiss (62) und seine Familie haben am Wochenende einen der begehrtesten Preise unter Influencern verliehen bekommen.

"Die Geissens" um Carmen (61, l.) und Robert (62) haben in Cannes einen der begehrtesten Preise unter Influencern gewonnen. © RTLZWEI

Seit mittlerweile 15 Jahren flimmern "Die Geissens" um Robert und Carmen (61) – mit Staffelpausen – wöchentlich über die Bildschirme, ziehen so permanent Millionen Zuschauer vor die Glotze.

Jetzt hat die Kölsche Kult-Familie aber die Krone aufgesetzt bekommen und einen Preis erhalten, den vor ihnen noch keine andere deutsche Familie gewonnen hat.

Es geht um den "World Influencer Award" in der Kategorie "Einflussreichste Familie des Jahres" in der Sparte TV.

"Die Gewinner des heutigen Abends sind eine Familie, die ihr Publikum durch Unterhaltung, Unternehmergeist und echte familiäre Verbundenheit inspiriert hat. Robert Geiss und Family", lauteten die prestigeträchtigen Worte im Rahmen der Laudatio.

"Ich kann euch gar nicht beschreiben, wie gerührt wir waren", schreibt Carmen kurz darauf auf Instagram.

Besonders eine Sache habe innerhalb der Luxus-Familie für jede Menge Emotionen und Tränen gesorgt: die Rede von Shania (21) und Davina Geiss (22).