Brutaler Raubüberfall steckt immer noch in den Knochen: Was die Geissens jetzt dagegen tun

Saint-Tropez (Frankreich) - Der brutale Raubüberfall im vergangenen Jahr steckt Carmen (61) und Robert (62) Geiss immer noch in den Knochen. Deshalb hat sich das Paar dazu entschieden, beim Hausbau in Saint-Tropez nichts mehr dem Zufall zu überlassen.

Das Highlight stellen wohl sogenannte Thermalkameras dar, die Wärmeumrisse sogar bei Dunkelheit, Niederschlag oder Nebel erkennen.

Denn das Multi-Millionärspaar hat sich dazu entscheiden, den Neubau mit personalisierten Schlüsselchips, einer Gesichtserkennung an den Eingängen sowie 43 Überwachungskameras inklusive eines Videoturms, der jede Bewegung auf dem Grundstück festhält und verfolgt, zu sichern.

"Damit haben sie [mögliche Eindringlinge, Anm. d. Red.] ja wirklich die Arschkarte gezogen", ist sich Tochter Davina (23) sicher, dass die drastischen Sicherheitsvorkehrungen Wirkung zeigen werden.

Vor allem die Sicherheit soll im Neubau neben der "Villa Geissini" höchste Priorität haben, wie jetzt in der neuesten Folge von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" zu sehen ist.

In dem Neubau will das Paar einen Neuanfang wagen. © RTLZWEI

Sollte all die Technik nichts nützen, werden unerwünschte Eindringlinge im Haus von einer Nebel-Alarmanlage empfangen. Allerdings müssen die Geissens im Ernstfall einen Knopf betätigen.

"Wir kennen uns aus, aber die Täter ja nicht", erklärt Carmen in der Hoffnung, dass sie und ihr Gatte den Weg nach draußen finden, während die Einbrecher im Nebel stochern.

Ehemann Robert ist sich jedoch ziemlich sicher, dass keiner mehr ins Haus komme, "ohne dass die Polizei ihn schon erwartet".

Dass die Geissens ein neues Haus bauen, ist jedoch dem Zufall zu verdanken. Denn man habe ihnen das Nachbargrundstück zum Kauf angeboten und die beiden haben nicht lange überlegt.

"Bevor wir hier irgendwen haben, den wir nicht haben wollen und Nachbarschaftskrieg haben, kaufen wir das Grundstück erst mal selber", erklärt der 62-Jährige.

Zunächst sei es zwar nicht der Plan gewesen, dort einzuziehen. Doch nach den dramatischen Geschehnissen in der "Villa Geissini" wolle das Paar nun einen Neuanfang wagen.

Die neue Folge von "Die Geissens" gibt es bei RTLZWEI zu sehen. Auf RTL+ ist die Episode bereits jetzt abrufbar.