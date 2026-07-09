"Lächerliche Nummer": So viel haben die Geissens damals für eine Folge bekommen
Saint-Tropez (Frankreich) - Heute gehören Robert (62) und Carmen Geiss (61) zu den bekanntesten TV-Millionären Deutschlands. Doch der Start ihrer Fernsehkarriere war offenbar alles andere als lukrativ.
In einem spannenden Gespräch mit dem Koblenzer Unternehmer Markus Baulig (31) auf YouTube packte das Ehepaar über seine Anfänge im Reality-TV aus. Dort verrieten sie auch, wie viel Geld sie damals für ihre ersten Auftritte bei "Goodbye Deutschland" kassierten.
"Der erste Vertrag waren sechstausend, für sechs Folgen", erinnert sich Robert Geiss. Aus heutiger Sicht könne er darüber nur lachen. "Ne lächerliche Nummer", lautet sein Fazit.
"Hätten wir das ein Leben lang gemacht, wären wir irgendwann pleite gewesen", ergänzt Carmen. Allein ihr Boot einen einzigen Tag auszufahren koste weit über 6000 Euro, erklärt die Millionärin.
Doch nicht nur die Gage sorgte bei den Geissens für Unmut. Nach ihren Angaben hatte die Produktionsfirma von "Goodbye Deutschland" damals weitreichende Rechte an den Dreharbeiten.
Ob Villa oder andere Besitztümer - überall, wo gedreht wurde, habe der Sender das Sagen gehabt. Für Carmen ein echtes Problem: "Wir sind keine Angestellten. Wir können uns nicht unterordnen."
"Die Geissens": Eigene Produktionsfirma wurde zum Kraftakt
Nachdem das Ehepaar bei "Goodbye Deutschland" wie eine Bombe einschlug, erhielten sie mit "Die Geissens" schnell ihr eigenes Format. Doch trotz neuer Vertragsbedingungen habe es immer wieder Reibereien gegeben.
Deshalb entschied sich die Familie nach einigen Jahren schließlich, die RTLZWEI-Sendung selbst zu produzieren. Doch das sei wider Erwarten der blanke "Horror" gewesen, erinnert sich Carmen.
"Wir sind so verarscht worden am Anfang", erzählt sie offen. Man habe sich gefühlt wie ein "Goldfisch im Haibecken" und sei durch ihre Ahnungslosigkeit von Angestellten wie auch Geschäftsführern schamlos ausgenutzt worden.
Trotz aller Rückschläge habe sich der Schritt am Ende ausgezahlt. "Was dich nicht tötet, macht dich nur härter, und insofern haben wir auch das auf die Reihe bekommen", resümiert Robert.
Heute ist die TV-Familie erfolgreicher denn je. Mit ihrer eigenen Marke hätten sie mittlerweile ein richtiges "Moneyprinting"-Business aufgebaut. Nach inzwischen 15 Jahren im Fernsehen sei für die Geissens außerdem noch lange kein Ende in Sicht.
Titelfoto: RTLzwei/dpa