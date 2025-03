Frauke Ludowig geht Robert Geiss an: So etwas lässt sich die RTL-Ikone nicht gefallen

Köln - RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (60) hat Robert (61) und Carmen Geiss (59) in ihrem Apartment in Dubai besucht und sich dabei mit dem Multimillionär angelegt.

Carmen (59) und Robert Geiss (61) sind seit über 30 Jahren miteinander verheiratet. © RTLZWEI

In der Wüstenmetropole gönnten sich die Kult-Auswanderer aus Monaco vor wenigen Jahren ihren nunmehr dritten festen Wohnsitz, hauptsächlich, um den kalten Wintermonaten in Europa entfliehen und neue Geschäftsfelder erschließen zu können.

Bei einer exklusiven Führung durch die heiligen Geiss-Hallen im neunten Stockwerk des Gebäudekomplexes mit direktem Blick auf den weltberühmten Burj Khalifa plauderten "Die Geissens" gewohnt lässig aus dem Nähkästchen.

Als Robert die Zweitküche des Penthouse als "die Frauenabteilung" vorstellt, platzt Ludowig erstmals der Kragen. "Keine Machosprüche, hier!", weist sie den Gastgeber in aller Deutlichkeit zurecht.

Doch nur wenige Augenblicke später legt der Liebhaber PS-starker Automobile noch einmal nach und betont: "Das ist der Frauenraum. Der ist extraklein!" Prompt wird der Ton noch etwas rauer. "Robert, das ist die letzte Ermahnung jetzt heute hier!", warnt Ludowig.

Auf die chauvinistischen Wortbeiträge des TV-Stars hat die "Exclusiv"-Moderatorin an diesem Tag offenbar so gar keine Lust. Augenrollend erklärt sie direkt in die RTL-Kamera: "Die sind wirklich genauso wie im Fernsehen, die beiden."