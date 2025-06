Vater von Robert Geiss platzt nach brutaler Tat der Kragen, auch Davina meldet sich zu Wort

Alles in Kürze

Margret und Reinhold Geiss stärken ihrem Sohn Robert nach dem brutalen Raubüberfall öffentlich den Rücken. © Instagram/reinholdgeiss (Screenshot)

Vor knapp zwei Wochen sind die Millionäre in ihrer südfranzösischen Villa von mehreren maskierten Männern unter vorgehaltener Waffe ausgeraubt und zum Teil schwer verletzt worden. Die Diebe sollen Hab und Gut im Wert von 200.000 Euro erbeutet haben.

Weil die TV-Stars ("Die Geissens") das Erlebte unmittelbar nach dem rund 45-minütigen Martyrium sofort im Internet breittraten und anschließend immer wieder häppchenweise neue Details an die Medien lieferten, hielt sich das Mitleid bei vielen Usern arg in Grenzen.

Reinhold Geiss will das nicht akzeptieren. In einem gemeinsamen Statement mit Ehefrau Margret schreibt er dazu: "Als Eltern von Robert Geiss laufen uns bei manchen Kommentaren in den sozialen Medien kalte Schauer über den Rücken."

Anschließend bittet er um mehr Verständnis: "Ganz gleich, wie man zu unserem Sohn Robert, zu Carmen oder zu den Kindern steht – hier geht es um eine zutiefst erschütternde Straftat, die mit unglaublicher Brutalität verübt wurde", so der 83-Jährige.