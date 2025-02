Geissens verraten interne Details: So läuft der TV-Dreh wirklich ab!

Dubai (VAR) - Seit 2011 sind " Die Geissens " bereits auf Sendung. In ihrem Podcast hat die Millionärsfamilie jetzt exklusive Einblicke in die Produktion ihres TV-Formats gewährt.

Seit die Familie in Dubai ihren dritten festen Wohnsitz bezogen hat, findet ein Großteil der Dreharbeiten inzwischen dort statt. Doch das Filmen in der Wüstenmetropole birgt einige Herausforderungen.

"Vorher hatten wir immer 'ne größere Filmcrew und da hatten wir auch Riesen-Kameras und einen Tonmann und all das. Es ist halt viel einfacher heutzutage", erklärt Shania. Und ihre Mutter fügt noch ergänzend hinzu: "Ein kleines Team macht mehr Spaß."

Die Crew, welche "Die Geissens" auf ihren Abenteuern mit der Kamera begleitet, bestehe lediglich aus drei bis vier Personen, wie die "Jetset"-Sängerin weiter ausführt. Das war nicht immer so.

Wer jetzt glaubt, hinter all der Arbeit stecke eine riesige Produktionsfirma, der sieht sich getäuscht. "Wir sind ja nicht die Kardashians", stellt Carmen in der Talk-Runde mit ihren Anverwandten klar.

Mehr als 400 Folgen über das privilegierte Leben von Robert (61), Carmen (59), Davina (21) und Shania (20) wurden in den vergangenen 14 Jahren abgedreht. Und es werden noch mehr. Seit dem 6. Januar läuft die 23. Staffel bei RTLZWEI.

Über 400 Folgen von "Die Geissens" wurden bislang produziert. Und es werden jedes Jahr mehr. © RTLZWEI

Das betrifft vor allem die Drehgenehmigungen an exklusiven Orten. "Gerade hier in Dubai ist es wahnsinnig schwierig!", lässt Carmen die Podcast-Community wissen. In der Vergangenheit sei es deshalb immer wieder zu Problemen gekommen.

Ein Grund dafür ist, dass die Multimillionäre aus Monaco international oft als "die deutschen Kardashians" wahrgenommen würden. Laut Robert fürchten deshalb viele, dass - ähnlich wie in den USA - ein riesiges Filmteam aufschlagen und den Drehort komplett lahmlegen könnte.

Als Geschäftsführerin von "Geiss TV" hält Carmen derweil auch weiterhin alle Fäden in der eigenen Hand. Die 59-Jährige hat sogar viele Jahre aktiv im Schnitt mitgewirkt. RTLZWEI kauft inzwischen nur noch das fertige Produkt - ein Erfolgsmodell.

Die Ausstrahlung der neuen Folgen erfolgt wie gewohnt immer montags ab 20.15 Uhr. Wer die Folgen nicht live sehen kann, hat die Möglichkeit, sie bereits sieben Tage vor TV-Start im Premium-Bereich von RTL+ zu streamen.