Geiss-Töchter nach Restaurant-Vorfall von Eltern entsetzt: "Ihr seid so widerlich"

Mit dem Privatjet geht es für "Die Geissens" in der neuen Folge ihrer Reality-TV-Doku von Dubai nach Marrakesch. © RTLZWEI

Die Anreise ins geheimnisvolle Marrakesch erfolgt für die Millionärsfamilie ganz standesgemäß im Privatjet. "Ich habe Cash für Marrakesch", gibt Carmen (59) über den Wolken zum Besten und zeigt sich damit bestens vorbereitet auf den Trip.

Ihre Geografie-Kenntnisse lassen allerdings zu wünschen übrig. "Ist das Arabien?", hakt sie bei ihren Liebsten nach. Ehemann Robert (61) kann es nicht fassen und stichelt: "Carmen sollte abends mal einen Atlas mit ins Bett nehmen, anstatt 'Medical Detectives' zu gucken."

Nach sicherer Landung in Marrakesch dreht sich fortan alles nur noch um Schlangen. Die Reptilien sind in der Afrika-Metropole wirklich an jeder Ecke anzutreffen und auch am Abend im Restaurant noch Thema, jedoch anders als gedacht.

Robert Geiss erfreut sich bester Laune und fiebert dem "Matratzenball" entgegen, der "groß gefeiert" werde. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht fügt er doppeldeutig noch hinzu: "Ich habe heute zwei Schlangen im Bett."