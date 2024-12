Ist Robert Geiss tot? Wildes Gerücht macht die Runde

Über Robert Geiss (60) gibt es das Gerücht, dass er tot sei. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

"Die neuesten Gerüchte sind, glaube ich, dass ich schon lange tot bin. Das heißt also, der neue Jesus ist heute in München unterwegs", erzählt der Vater von Davina (21) und Shania (20) schmunzelnd in einem Gespräch gegenüber "Exclusiv Weekend".

Auch Carmen hat nur ein Lachen für dieses absurde Gerücht über. "Daran muss man sich erst einmal gewöhnen", so die 59-Jährige.

Trotz der vielen Schlagzeilen, die das Paar seit Jahren begleiten, sind sich Robert und Carmen sicher, dass ihre 30-jährige Ehe skandalfrei verläuft.

"Ach ja, waren die 30 Jahre wirklich skandalfrei?", will die zweifache Mutter von ihrem Mann wissen.

"Ich finde nicht, dass etwas Gravierendes vorgefallen ist. Und wir hatten ja auch eine zwölfjährige Probezeit", so Robert.

Denn: bevor es zur Trauung der beiden gekommen ist, hatten die beiden schon zwölf Jahre als Paar verbracht. "Nach so langer Zeit sollte die Ehe dann auch funktionieren", fügt er lachend hinzu.