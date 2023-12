Knackige Grüße zum Fest: Die Geissens lassen an Weihnachten die Hosen runter

Valberg/Köln - Pünktlich zum Fest der Liebe entdecken auch die Geissens ihre Leidenschaft für nackte Haut und schicken ganz kuriose Weihnachtsgrüße an ihre Fans. Was sie damit wohl sagen wollen?

Vielen Fans dürfte bei so viel Sexappeal allerdings nicht unentdeckt bleiben, dass sowohl "Roooobert" als auch Gattin Carmen auf Unterwäsche verzichtet haben.

Auf Instagram zogen Familien-Oberhaupt Robert Geiss (59) und Frau Carmen (58) nun an der Seite ihrer Töchter Shania (19) und Davina (20) blank und präsentierten den Fans ihre wohlgeformten Hinterteile.

Gemeinsam eng an eng die Hose hinunterlassen und den Allerwertesten präsentieren. Wer jetzt denkt, dass es sich dabei um einen Aprilscherz der Millionärs-Familie handle - Fehlanzeige!

Familienhund Maddox durfte bei den Feierlichkeiten im Hause Geiss natürlich nicht fehlen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Shania Geiss

Oder doch nicht? Während nämlich Shania und Davina in prachtvollen schwarzen Höschen mit einem Hauch von Spitze posieren, recken die Eltern nur nackte Haut Richtung Kamera. Gewollt?

Offenbar schon! Zelebriert wird das Fest der Liebe übrigens im eigens für Weihnachten angeschafften Eigenheim in den französischen Alpen. "Das Geile an unserem Haus in Valberg, wir kommen wirklich nur die Woche zu Weihnachten. Den Weihnachtsbaum baue ich nie ab. Der steht schon seit fünf Jahren – oder sechs", erklärte Mama Carmen vor einigen Tagen.

Aber wer hat angesichts solcher Weihnachtsgrüße schon Augen für Haus und Einrichtung?

Einen richtiges Familienfoto von vorne - und vollständig angezogen - hatten die Geissens dann aber doch noch im Petto - samt Familienhündchen Maddox.