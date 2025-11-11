Luxus-Abend bei Geissens: Hier lässt TV-Familie Korken knallen
Dubai - Luxus pur im Schatten des Burj Khalifa! Zusammen mit ihren Töchtern Shania (21) und Davina (22) haben sich Carmen (60) und Robert Geiss (61) mal so richtig verwöhnen lassen - und dabei ordentlich auf die Kacke gehauen.
Denn praktisch nirgendwo sonst lassen sich so locker leicht die Korken knallen und Bankkonten schrumpfen wie im Wüsten-Paradies Dubai.
Davon können auch Carmen und Robert ein Lied singen. Zum Start der Woche waren die gebürtigen Kölner in einem der angesagtesten Restaurants der Metropole zu Gast - saftige Rechnung inklusive.
Unter anderem ließ es sich Töchterchen Shania so richtig gut gehen. Wie Papa Robert in bester Manier eines Influencers festhielt, orderte das Küken der Familie einen Mega-Burger inklusive karamellisierter Zwiebelringe zum stolzen Preis von 160 AED (37 Euro).
Auch der Rest der Karte klingt nach horrenden Kreditkartenabbuchungen. Das Highlight: ein Premium-Filetsteak für schlappe 1185 AED (circa 280 Euro).
Robert und Carmen Geiss lassen Kasse klingeln
"Für all die, die Hamburger lieben. Das ist mal XXL vom Allerfeinsten. Das sind 500 Gramm Fleisch plus Brot und allem Zipp und Zapp. Und der ist nur für Shania", erklärte Robert die Auswahl seiner Zweitgeborenen.
Auch der Rest der Familie gönnte sich einiges und ließ die Kasse des Restaurantbetreibers ordentlich klingeln.
Einen besonderen Anlass scheint es für den Luxusabend nicht gegeben zu haben - dabei hätte die Kult-Familie allen Grund zur Freude. Denn erst vor zwei Wochen hatte TV-Sender RTL verkündet, dass die Geissens demnächst mit ihrer nächsten TV-Show auf Sendung gehen.
Zusammen mit Lifestyle-Experte und Benimmcoach Sascha Lilic (60) begleiten Robert und Carmen Fürstin Nina von Seborga (46) auf der Suche nach einer würdigen Vertretung für die 46-Jährige - produziert wird der neue TV-Kassenschlager übrigens von der familieneigenen Produktionsfirma GeissTV.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Robert Geiss