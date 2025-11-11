Luxus-Abend bei Geissens: Hier lässt TV-Familie Korken knallen

Dubai - Luxus pur im Schatten des Burj Khalifa! Zusammen mit ihren Töchtern Shania (21) und Davina (22) haben sich Carmen (60) und Robert Geiss (61) mal so richtig verwöhnen lassen - und dabei ordentlich auf die Kacke gehauen.

Im Luxus-Paradies hat es sich Familie Geiss ordentlich gut gehen lassen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Robert Geiss

Denn praktisch nirgendwo sonst lassen sich so locker leicht die Korken knallen und Bankkonten schrumpfen wie im Wüsten-Paradies Dubai.

Davon können auch Carmen und Robert ein Lied singen. Zum Start der Woche waren die gebürtigen Kölner in einem der angesagtesten Restaurants der Metropole zu Gast - saftige Rechnung inklusive.

Unter anderem ließ es sich Töchterchen Shania so richtig gut gehen. Wie Papa Robert in bester Manier eines Influencers festhielt, orderte das Küken der Familie einen Mega-Burger inklusive karamellisierter Zwiebelringe zum stolzen Preis von 160 AED (37 Euro).

Auch der Rest der Karte klingt nach horrenden Kreditkartenabbuchungen. Das Highlight: ein Premium-Filetsteak für schlappe 1185 AED (circa 280 Euro).