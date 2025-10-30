Seit 31 Jahren verheiratet: So schwelgt Carmen Geiss am Hochzeitstag in Erinnerungen

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Seit vielen Jahren gehen Carmen (60) und Robert Geiss (61) durch dick und dünn. Zum 31. Hochzeitstag schwelgt die zweifache Mutter in Erinnerungen.

Carmen (60) und Robert Geiss (61) sind inzwischen seit 31 Jahren verheiratet. (Archivfoto) © Felix Hörhager/dpa

Denn am 30. Oktober 1994 gaben sich die beiden Rheinländer das Jawort. Zu diesem Zeitpunkt waren die Eltern von Davina (22) und Shania (21) bereits seit elf Jahren ein Paar.

"Heute, am 30. Oktober, feiern wir nicht einfach nur unseren 31. Hochzeitstag - wir feiern eine Zeitreise, die schon vor fast 43 Jahren, am 1.1.1983, begonnen hat", schreibt die 60-Jährige in ihrem neuesten Instagram-Beitrag, zu dem sie zahlreiche Schnappschüsse postet.

Seit diesem Tag sei man gemeinsam durchs Leben gegangen - durch Licht und Schatten, durch Lachen und Tränen, durch Glanz und Kampf.

"Wir haben ein Leben aufgebaut, das so viele Höhen hatte, dass man manchmal vergisst, wie viele Täler wir gemeinsam durchquert haben", schwärmt Carmen weiter.

In den 31 Jahren Ehe habe man alles erlebt, was das Leben zu bieten hätte: Erfolge, Rückschläge, Liebe und Zweifel. Dennoch hätten beide den unerschütterlichen Glauben an ihre Beziehung.