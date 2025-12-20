Dramatische Bilder: "Geissens" zeigen brutalen Raubüberfall

Saint-Tropez (Frankreich) - Für Fans der Reality-TV-Doku " Die Geissens " gibt es gleich zu Beginn des neuen Jahres die volle Dröhnung: Neben einem Highlight-Marathon stehen vor allem zwei spektakuläre Specials in den Startlöchern!

Seiner Frisur ist Robert Geiss (61) in den vergangenen Jahren immer treu geblieben. © RTLZWEI

Robert Geiss (61) und seine Familie blicken auf ein turbulentes Jahr zurück. Vor allem der brutale Raubüberfall im vergangenen Sommer hat die heile Welt der Multimillionäre arg ins Wanken gebracht. Seitdem ist nichts mehr so, wie es einmal war.

Mehrere maskierte Personen waren damals mit vorgehaltener Waffe in die "Villa Geissini" in Saint-Tropez eingedrungen, um sich an den Besitztümern des TV-Clans zu bereichern. Zimperlich gingen sie dabei nicht vor. Carmen (60) und Robert wurden teils schwer verletzt.

Satte 45 Minuten dauerte das Martyrium, dann verschwand das Gangster-Quartett mit Bargeld, Luxus-Handtaschen, Uhren und Schmuck im Wert von rund 200.000 Euro in die Nacht. Gefasst wurden die Täter bis heute nicht.

RTLZWEI sendet am 5. Januar ein Special zu der grausamen Tat. Dabei werden auch die dramatischen Bilder aus der Überwachungskameras gezeigt.