Dramatische Bilder: "Geissens" zeigen brutalen Raubüberfall

Für "Die Geissens"-Fans gibt es zu Beginn des neuen Jahres die volle Dröhnung: Neben einem Highlight-Marathon stehen auch zwei Specials in den Startlöchern!

Von Frederick Rook

Saint-Tropez (Frankreich) - Für Fans der Reality-TV-Doku "Die Geissens" gibt es gleich zu Beginn des neuen Jahres die volle Dröhnung: Neben einem Highlight-Marathon stehen vor allem zwei spektakuläre Specials in den Startlöchern!

Seiner Frisur ist Robert Geiss (61) in den vergangenen Jahren immer treu geblieben.
Robert Geiss (61) und seine Familie blicken auf ein turbulentes Jahr zurück. Vor allem der brutale Raubüberfall im vergangenen Sommer hat die heile Welt der Multimillionäre arg ins Wanken gebracht. Seitdem ist nichts mehr so, wie es einmal war.

Mehrere maskierte Personen waren damals mit vorgehaltener Waffe in die "Villa Geissini" in Saint-Tropez eingedrungen, um sich an den Besitztümern des TV-Clans zu bereichern. Zimperlich gingen sie dabei nicht vor. Carmen (60) und Robert wurden teils schwer verletzt.

Satte 45 Minuten dauerte das Martyrium, dann verschwand das Gangster-Quartett mit Bargeld, Luxus-Handtaschen, Uhren und Schmuck im Wert von rund 200.000 Euro in die Nacht. Gefasst wurden die Täter bis heute nicht.

RTLZWEI sendet am 5. Januar ein Special zu der grausamen Tat. Dabei werden auch die dramatischen Bilder aus der Überwachungskameras gezeigt.

RTLZWEI zeigt Highlights aus den vergangenen 15 Jahren "Die Geissens"

Als "Die Geissens" 2011 auf Sendung gingen, waren Davina (22) und Shania (21) gerade einmal sechs und sieben Jahre alt.
Als "Die Geissens" 2011 auf Sendung gingen, waren Davina (22) und Shania (21) gerade einmal sechs und sieben Jahre alt.  © RTLZWEI

Wer Robert und Carmen sowie ihren Töchtern Davina (22) und Shania (21) grundsätzlich gerne beim Rauswerfen der Kohle zuschaut, der sollte bereits am 3. Januar einschalten. Von 8.10 Uhr bis 20.15 Uhr werden an diesem Tag die Highlights der letzten 15 Jahre gezeigt.

Wie häufig dabei das berüchtigte "Rooobääärt" aus Carmens Mund schallt, können echte Fans dann gerne selber mitzählen. Den Abschluss der "Geissens"-Festtage bildet ein weiteres Special am 12. Januar. Hier steht das TV-Jubiläum im Fokus.

Anlässlich ihrer 15 Jahre währenden Präsenz auf der Mattscheibe, veranstalteten die Multimillionäre jüngst eine glamouröse Mega-Party in Dubai. Von den Vorbereitungen bis zur Sause zeigt der Sender alles. Auch Opa Reinhold wird mit dabei sein.

Ob sich RTLZWEI mit dem Geissens-Overload wirklich einen Gefallen tut? Ihr jüngstes Format "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" entpuppte sich mit einem Quoten-Marktanteil von 0,6 Prozent als Vollflop des Jahres.

