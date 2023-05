Luxus-Irrsinn in Monaco: Die Geissens gönnen sich 73-Meter-Yacht

Auch Göttergattin Carmen (58) schwärmte in den höchsten Tönen von der beeindruckenden Kulisse: "Der absolute Wahnsinn, was für eine brutale Stimmung in Monaco!"

In einem Instagram-Video teilte Robert (59) Eindrücke von vor Ort, die neidisch machen. "Mega-Yachten und Partys an jeder Ecke", berichtete der Modemacher über laute Musik und das Dröhnen von Schiffshupen hinweg.

An Deck einer 73-Meter-Yacht in Monaco: Hier lässt es sich aushalten. © Montage: Instagram/Screenshot/Robert Geiss, Instagram/Screenshot/Shania Geiss

"Wir haben heute 'ne 73-Meter-Yacht fast für uns ganz alleine", verkündete Robert in seinem Insta-Video. "Bei den anderen ist richtig was los", bemerkte der Unternehmer mit Blick auf die umliegenden, vollbesetzten Yachten, "hier haben wir unsere Ruhe".

Ob die Geissens das Luxus-Gefährt aus eigener Kasse gechartert haben, oder möglicherweise einer Einladung gefolgt sind, blieb bei all dem zur Schau gestellten Protz ihr Geheimnis.

So gaben die Familien-Oberhäupter einen kurzen Einblick in ihr Übergangszuhause auf See. Weiße Hochglanz-Armaturen und eine elegante Tafel mit Platz für mindestens ein halbes Dutzend Personen luden an Deck zum Verweilen ein.

Für den Formel-1-begeisterten Robert dürfte der wohl wichtigste Luxus-Gegenstand an Bord jedoch ein Flachbild-Fernseher sein, auf dem das nur wenige Kilometer entfernt stattfindende Rennen live übertragen wurde. Wenn das imposante Drumherum da mal nicht glatt in der Vergessenheit gerät ...