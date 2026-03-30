"Carmen liegt im Halbkoma", doch Robert Geiss zeigt kein Mitleid nach Jacht-Vorfall
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Die Renovierung der "Indigo Star" befindet sich in den letzten Zügen, doch Robert Geiss (62) und Tochter Shania (21) müssen die Einweihungsparty alleine vorbereiten. Carmen (60) liegt "im Halbkoma".
Nach Monaten voller Wut, Ärger und Pfusch erstrahlt die Luxus-Jacht der Millionärsfamilie in der neuen Doppelfolge von "Die Geissens" endlich in ganz neuem Glanz. Und das muss natürlich gebührend gefeiert werden - mit einer Schiffstaufe.
Ein Geschäftspartner der Unternehmer kümmert sich um die Planung der Party in Dubai, denn dort liegt die "Indigo Star". Nachdem die Details geklärt wurden, laden Shania und ihre Schwester Davina (22) einige Freunde zu einer Vor-Fete aufs Boot ein.
Irgendwann schließen sich auch Robert und Carmen der ausgelassenen Runde an. Für die "Jetset"-Interpretin hat das jedoch fatale Folgen. Während ihr Mann und ihre jüngste Tochter am nächsten Morgen die Ärmel hochkrempeln, fehlt von Carmen jede Spur.
Die 60-Jährige hat am Vorabend deutlich zu tief ins Glas geguckt. Als Robert am nächsten Tag bereits fleißig Einkäufe tätigt, meldet sich seine Gattin völlig verkatert per Telefon bei ihm. Mitleid hat der Modemacher nicht, ganz im Gegenteil.
"Carmen liegt noch im Halbkoma. Mittlerweile ist sie wieder ansprechbar. Das ist ja auch schon mal was", scherzt Robert im Gespräch mit dem RTLZWEI-Kamerateam.
Robert Geiss droht seinen Töchtern: "Noch ein Kommentar und ..."
Einige Stunden zuvor war der Autosammler noch weit weniger entspannt gewesen. Den Grund dafür lieferten seine Töchter. Während Robert und Carmen mit dem neuen Look ihrer Jacht mehr als zufrieden sind, sehen Davina und Shania das Ganze deutlich kritischer.
Trotz aufwendiger Sanierung glauben die beiden an neue Probleme. "Noch ein Kommentar und mir platzt die Hutschnur", warnt Robert. Im Interview gesteht der Auswanderer dann aber, dass so ein Mega-Umbau zunächst nicht geplant gewesen sei.
"Vor acht Monaten hab ich hier gesessen mit meinem Bootmanager und dann haben wir gesagt: 'Aber um Gottes willen, baut mir hier kein neues Boot.' Was haben wir gemacht? Wir haben ein neues Boot gebaut."
Neue Folgen von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" werden immer montags, ab 20.15 Uhr, im Free-TV bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die entsprechenden Episoden schon jetzt verfügbar.
Titelfoto: RTLZWEI