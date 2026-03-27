"Die Geissens" am Boden: Ruinöse Zahlen geben Anlass zur Sorge

Köln - Quoten-Ohrfeige für RTLZWEI: Der Münchner Privatsender hat mit seiner neuen Doppelfolge von "Die Geissens" eine eklatante Bruchlandung hingelegt.

"Die Geissens" haben einen extremen Zuschauerschwund zu verkraften. © RTLZWEI

Als "richtiggehend ruinös" beschreibt das Portal "Quotenmeter" die Performance, die die schrecklich glamouröse Familie rund um Familienoberhaupt Robert Geiss (62) am Montagabend zur Primetime ab 20.15 Uhr auf die Mattscheibe zimmerte.

Für die erste Episode heißt das in Zahlen: In der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verirrten sich gerade einmal noch 0,12 Millionen Menschen auf RTLZWEI, um den Multimillionären bei ihren Jacht- und Präsidentensuite-Problemen zuzuschauen.

Daraus resultiert ein krisenhafter Marktanteil von desolaten 2,8 Prozent. Die Performance bei den älteren Zuschauenden lässt sich auch bloß auf richtig schlechte 1,7 Prozent durch 0,40 Millionen Menschen bemessen.

Noch dramatischer lief es für die zweite Folge des Abends. Hier wurde die vorherige Zielgruppen-Reichweite sogar noch einmal unterboten. Nur noch 0,11 Millionen Menschen (ebenfalls 2,8 Prozent) interessierten sich für "Die Geissens" - absoluter Staffeltiefstwert!