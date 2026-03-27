"Die Geissens" am Boden: Ruinöse Zahlen geben Anlass zur Sorge
Köln - Quoten-Ohrfeige für RTLZWEI: Der Münchner Privatsender hat mit seiner neuen Doppelfolge von "Die Geissens" eine eklatante Bruchlandung hingelegt.
Als "richtiggehend ruinös" beschreibt das Portal "Quotenmeter" die Performance, die die schrecklich glamouröse Familie rund um Familienoberhaupt Robert Geiss (62) am Montagabend zur Primetime ab 20.15 Uhr auf die Mattscheibe zimmerte.
Für die erste Episode heißt das in Zahlen: In der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verirrten sich gerade einmal noch 0,12 Millionen Menschen auf RTLZWEI, um den Multimillionären bei ihren Jacht- und Präsidentensuite-Problemen zuzuschauen.
Daraus resultiert ein krisenhafter Marktanteil von desolaten 2,8 Prozent. Die Performance bei den älteren Zuschauenden lässt sich auch bloß auf richtig schlechte 1,7 Prozent durch 0,40 Millionen Menschen bemessen.
Noch dramatischer lief es für die zweite Folge des Abends. Hier wurde die vorherige Zielgruppen-Reichweite sogar noch einmal unterboten. Nur noch 0,11 Millionen Menschen (ebenfalls 2,8 Prozent) interessierten sich für "Die Geissens" - absoluter Staffeltiefstwert!
RTL mit "Wer wird Millionär?" am Montagabend weiterhin stark unterwegs
Ähnlich enttäuschende Zahlen lieferte am Montagabend auch ProSieben. Die Reportage "Thilo Mischke. Das Geschäft mit dem Coaching - Zwischen Motivation und Manipulation" fuhr am Gesamtmarkt völlig unterirdische 1,4 Prozent bei 0,32 Millionen Zuschauern ein.
Den Tagessieg unter den Privatsendern sicherte sich RTL mit einer neuen Ausgabe von "Wer wird Millionär?". Gastgeber Günther Jauch (69) sorgte mit dem Quiz für überdurchschnittliche 14,5 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum ließ die Show sogar das ZDF hinter sich.
Dort erzielte das Drama "Eine bessere Welt" zwar die höchste Reichweite aller Sender (15,5 Prozent) - aber auf einem ungewohnt mäßigen Niveau. Im Verglich zu RTL (2,89 Millionen) hatte man mit 2,9 Millionen Zuschauern nur knapp die Nase vorn.
Bei Sat.1 war "Promis unter Palmen" durchwachsen unterwegs, der Anteil belief sich auf 6,4 Prozent (0,25 Millionen) in der jungen Zielgruppe. Insgesamt kam das Trash-Format sogar nur noch auf magere 4,3 Prozent (0,92 Millionen).
Titelfoto: RTLZWEI