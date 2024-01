Nach Geografie-Bock: Davina Geiss stellt Schwester Shania im TV bloß - "Sie ist so dumm!"

Malediven - Ausgerechnet im Paradies kommt es zwischen Davina Geiss (20) und ihrer jüngeren Schwester Shania (19) zum großen Knall. Auslöser ist ein peinlicher Geografie-Patzer der 19-Jährigen. Ihre Reaktion versetzt die ganze Familie in Aufruhr!

Davina Geiss (20, r.) und ihre jüngere Schwester Shania Geiss bewohnen gemeinsam ein Apartment mit Meerblick in Monaco. © Bildmontage: Instagram/shaniageiss, Instagram/davinageiss (Screenshots)

In der neuen Doppelfolge von "Die Geissens" wollen sich Robert Geiss (59) und seine Frau Carmen (58) auf den Malediven vom harten Luxus-Alltag in Saint-Tropez, Monaco und Dubai erholen. Ihre Töchter sind natürlich wie immer mit dabei.

Vor einer Tauchschule kommt es schließlich zum Eklat. Shania möchte unbedingt im Indischen Ozean tauchen gehen. Auf dem Anmeldebogen gibt sie an, dass sie aus Monaco kommt. Und das liegt ihrer Meinung nach in Frankreich. Uff.

Zur Erinnerung: Die jüngste Tochter des Millionärs-Ehepaares wurde sogar im Fürstentum geboren - das war im Jahr 2004. Schwester Davina kann diesen geografischen Fehlschlag natürlich nicht unkommentiert lassen.

"Du lebst nicht in Frankreich … Monaco ist ein eigener Staat", belehrt sie ihre WG-Mitbewohnerin. Die zeigt sich uneinsichtig und keift mit ihrer gewohnt schnippischen Art postwendend zurück: "Ist doch egal!"

Anschließend will sie von Davina wissen, in welcher französischen Provinz Monaco liegt. Zu viel für die 20-Jährige - die Situation eskaliert. "Sie ist so dumm, ich habe noch nie eine dümmere Frau als sie gesehen", ätzt sie auf Englisch.