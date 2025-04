Peinlicher geht's kaum! Geiss-Frauen berichten von Pipi-Pannen

Köln - Auch alles Geld der Welt kann offenbar nicht vor den Peinlichkeiten des Lebens schützen. Das hat Luxus-Familie Geiss am eigenen Leib erfahren.

Davina (21, l.) und Shania Geiss (20) sind in allerhand Luxus aufgewachsen. Vor den Peinlichkeiten des Erwachsenwerdens hat sie das aber nicht schützen können. © RTLZWEI

Als Nesthäkchen Shania (20) nämlich vor einigen Jahren mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern auf Klassenfahrt beim Ziplinen war, kam es plötzlich zum Missgeschick: Die heute 20-Jährige konnte ihre Blase einfach nicht mehr unter Kontrolle halten und pinkelte sich in die Hosen - vor versammelter Mannschaft.

Das berichtet Shania in der neuesten Episode des Familien-Podcasts "Die Geissens".

Grund für ihr Peinlich-Malheur sei ein viel zu langer Weg zum stillen Örtchen gewesen, wie sich die junge Frau erinnert: "Ich konnte es wirklich nicht mehr einhalten. Und dann komme ich an unten und renn auf Toilette, aber in dem Moment, wo ich auf Toilette renne, mache ich mir in die Hose."

Als wäre das noch nicht genug, setzt die 20-Jährige dann sogar noch einen drauf: Weil die ganze Klasse im Anschluss nämlich noch gemeinsam zum Abendessen ging, musste Shania mit nasser Buxe ins Restaurant einkehren - peinlicher geht es für eine Schülerin wohl kaum.