Wurde Robert Geiss in Saint-Tropez verhaftet? Jetzt spricht Ehefrau Carmen

Alles in Kürze

Fake-News, die derzeit im Netz kursieren, behaupten, Robert Geiss (61) sei verhaftet worden. © RTLZWEI

Als wäre die Aufarbeitung des traumatischen Raubüberfalls nicht schon kräftezehrend genug, müssen sich die Kult-Auswanderer jetzt auch noch mit weiteren Horror-Schlagzeilen herumschlagen.

"Robert Geiss wurde zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Robert Geiss landete vor wenigen Momenten hinter Gittern", heißt es unter anderem in einem Clip, der aktuell auf TikTok viral geht.

Die dazugehörigen Aufnahmen zeigen die "Villa Geissini" in Saint-Tropez, also genau den Ort, an dem Robert und Carmen (60) vor knapp zwei Wochen von bewaffneten Räubern um ihr Hab und Gut erleichtert wurden. Das Ganze soll inszeniert gewesen sein, heißt es weiter.

Bei der Kult-Blondine lösen die News blankes Entsetzen aus, denn offensichtlich handelt es sich dabei um Falschmeldungen. Sie postet einen Ausschnitt des Videos und findet es geradezu "unglaublich, was im Netz abgeht".

Weiter schreibt die "Jetset"-Interpretin: "Da gibt es Leute auf TikTok, die mithilfe von KI-Tools Lügen und Rufmord verbreiten - komplett ohne Konsequenzen! KI-generierter Unsinn und Fake News - willkommen im digitalen Wahnsinn von heute."