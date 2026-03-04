Als Robert Geiss heimkommt, kann er nicht glauben, was seine Töchter dort getan haben
Monaco - Während Robert Geiss (62) in Dubai die Probleme mit seiner Yacht den letzten Nerv rauben, haben seine Töchter in Monaco einfach seine Wohnung renoviert - und das ohne sein Wissen. Schließlich ist der Tag seiner Heimkehr gekommen …
Der Umbau der "Indigo Star" am anderen Ende der Welt verläuft weiter desaströs. Weil sie die Arbeiten an Bord minutiös kontrollieren müssen, sind der Multimillionär und seine Ehefrau Carmen schon seit Wochen nicht mehr ins Fürstentum zurückgekehrt.
Weil Davina (22) und Shania (21) aber wissen, dass ihre Eltern sich an gewissen Dingen in ihrer Bleibe stören, haben die beiden das Heft in der aktuellen Doppelfolge von "Die Geissens" selbst in die Hand genommen und ein radikales Makeover angeleiert.
Hinter dem Rücken von Carmen und Robert wurde über Monate hinweg alles akribisch geplant. Vor allem Badezimmer und Wohnwand standen dabei im Fokus. In einem Südtiroler Luxusmöbelhaus wird dafür jetzt die Kreditkarte zum Glühen gebracht.
Viel Glanz, viel Glamour, wenig Zurückhaltung: So lautet das Motto für den Shopping-Trip. Selbst die teuersten Toiletten werden getestet - und gekauft. Doch zurück in Monaco wird aus Euphorie handfeste Baustellenrealität: "So ein Mist!", resümiert Davina den Status quo.
Weniger als 72 Stunden bleiben nur noch bis zur Rückkehr der Eltern. Steckdosen sind falsch platziert, Anschlüsse liegen gefährlich nah an Wasserleitungen - die Uhr tickt, der Druck steigt. Dann ist der Tag der Wahrheit gekommen!
Robert Geiss betritt umgebaute Wohnung: "Der erste Eindruck ist natürlich ..."
Robert staunt zunächst nicht schlecht, als er von der einen Baustelle in Dubai kommt und vor der eigenen Haustür ebenfalls etliche Werkzeuge und Baumaterialien vorfindet. Doch wie wird er auf das reagieren, was er im Inneren vorfindet?
"Ich bin baff", entfährt es dem Tausendsassa, als er seine eigenen vier Wände betritt - aber im positiven Sinne. Vielsagend fügt der sonst so kritische TV-Star hinzu: "Der erste Eindruck ist natürlich perfekt." Davina und Shania platzen beinahe vor Stolz.
Vor allem, dass alles so "schick" und "hell" aussieht, gefällt ihrem Vater sehr. Am Ende wäre Robert aber nicht er selbst, wenn er das megamäßige Ergebnis nicht auch irgendwie mitzuverantworten hätte. Sein Kommentar: "Da sieht man wieder: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm."
Die neue Doppelfolge von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" wird am Montag, dem 9. März, ab 20.15 Uhr, im Free-TV bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die entsprechenden Episoden schon jetzt verfügbar.
Titelfoto: RTLZWEI