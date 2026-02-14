Was ihr Rooobert wohl davon hält? Tochter enthüllt intimes Geheimnis über Carmen Geiss
Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) - Mit Ehemann Robert (62) hat Carmen Geiss (60) das große Los gezogen. Oder doch nicht? Ein anderer Mann geht der Luxuslady plötzlich nicht mehr aus dem Kopf ...
In der aktuellen Doppelfolge von "Die Geissens" verschlägt es die Millionärsfamilie mal wieder zum Saisonfinale der Formel 1 nach Abu Dhabi. Von ihrer Yacht aus wollen sie das Rennen aus nächster Nähe mitverfolgen.
Dass das Event das Who-is-who der Prominenz anlockt, darf Robert tatsächlich am eigenen Leib erfahren. Beim Frühstück verblüfft der 62-Jährige seine Liebsten nämlich mit einer spektakulären Anekdote von seinem Abendessen tags zuvor.
"Ich bin gestern im Steakhouse gewesen. Wir gehen raus, und der Zufall will es: Da kommt mir einer im Rennanzug entgegen. Ich drehe mich um - da war das Brad Pitt", schmiert der Modemacher seiner Frau und den beiden Töchtern Davina (22) und Shania (21) aufs frische Marmeladen-Brötchen.
Der Hollywood-Star gastierte zeitgleich mit den Geissens in der Wüste, um am Rande des letzten Grand Prix des Jahres seinen Kinofilm "F1" zu promoten. Carmen kann die Story kaum fassen und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.
"Mein Traummann! Er sieht so gut aus", platzt es aus der Blondine heraus. Pitt sei jedoch nicht ihr einziger Crush, wie ihre jüngste Tochter auspackt. Laut Shania fahre ihre Mutter Carmen auch noch auf den Sänger Johnny Logan und Unternehmer Richard Branson ab.
Gewaltige Bedeutung: Carmen Geiss lässt sich neues Tattoo stechen
Robert kann bei derlei Gesprächen nur genervt mit den Augen rollen. Mehr als 30 Jahre Ehe sprechen da wohl für sich. Außerdem gibt es Wichtigeres zu tun: Für die F1-Sause auf der "Indigo Star" müssen noch allerhand Vorbereitungen getroffen werden.
In diesem Jahr haben die Geissens zum ersten Mal auch einen Tätowierer mit an Bord - und das muss ausgenutzt werden. Carmen wünscht sich einen Schmetterling auf ihrem Fuß. Ihr schwerreicher Nachwuchs kann damit nur wenig anfangen.
"Ich würde nie etwas auf meinen Fuß stechen lassen", stellt Davina im Gespräch mit Papa Robert klar. Doch dem Autonarren gefällt die neue Mauken-Deko seiner Frau wirklich gut. Das Motiv hat für die 60-Jährige zudem eine ganz besondere Bedeutung.
Carmen erklärt dazu: "Dieser Schmetterling soll jetzt einfach die Befreiung dafür sein, welche OPs oder welche Leute um mich rum waren, dass die entflogen sind." Ob sich noch ein weiteres Familienmitglied unter die Nadel legen wird?
Die neue Doppelfolge von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" wird am Montag, dem 16. Februar, ab 20.15 Uhr, im Free-TV bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die entsprechenden Episoden schon jetzt verfügbar.
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI (2)