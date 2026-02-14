Was ihr Rooobert wohl davon hält? Tochter enthüllt intimes Geheimnis über Carmen Geiss

Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) - Mit Ehemann Robert (62) hat Carmen Geiss (60) das große Los gezogen. Oder doch nicht? Ein anderer Mann geht der Luxuslady plötzlich nicht mehr aus dem Kopf ...

Carmen Geiss (60) ist zwar seit über 30 Jahren mit Ehemann Robert (62) verheiratet, ihr "Traummann" ist jedoch ein anderer. © RTLZWEI

In der aktuellen Doppelfolge von "Die Geissens" verschlägt es die Millionärsfamilie mal wieder zum Saisonfinale der Formel 1 nach Abu Dhabi. Von ihrer Yacht aus wollen sie das Rennen aus nächster Nähe mitverfolgen.

Dass das Event das Who-is-who der Prominenz anlockt, darf Robert tatsächlich am eigenen Leib erfahren. Beim Frühstück verblüfft der 62-Jährige seine Liebsten nämlich mit einer spektakulären Anekdote von seinem Abendessen tags zuvor.

"Ich bin gestern im Steakhouse gewesen. Wir gehen raus, und der Zufall will es: Da kommt mir einer im Rennanzug entgegen. Ich drehe mich um - da war das Brad Pitt", schmiert der Modemacher seiner Frau und den beiden Töchtern Davina (22) und Shania (21) aufs frische Marmeladen-Brötchen.

Der Hollywood-Star gastierte zeitgleich mit den Geissens in der Wüste, um am Rande des letzten Grand Prix des Jahres seinen Kinofilm "F1" zu promoten. Carmen kann die Story kaum fassen und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

"Mein Traummann! Er sieht so gut aus", platzt es aus der Blondine heraus. Pitt sei jedoch nicht ihr einziger Crush, wie ihre jüngste Tochter auspackt. Laut Shania fahre ihre Mutter Carmen auch noch auf den Sänger Johnny Logan und Unternehmer Richard Branson ab.