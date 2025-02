"Royales Gehalt": Geissens sorgen mit mysteriösem Job-Angebot für Gesprächsstoff

Weiter werden potenzielle Bewerberinnen mit der wohl einmaligen Chance geködert, "an den schönsten Orten der Welt arbeiten und die spannendsten Menschen kennenlernen" zu dürfen. Die Tätigkeit ist auf ein Jahr befristet.

In ihren jeweiligen Instagram-Storys veröffentlichten die Eltern von Davina (21) und Shania (20) jetzt nämlich eine offizielle Stellenausschreibung, die darauf hindeutet, dass noch ein weiteres Fernsehformat geplant ist.

Luxus, Glamour, Jetset: Für "Die Geissens" geht es in den neuen Folgen ihrer TV-Serie mit dem Privatjet nach Marrakesch. © RTLZWEI

"Ein neues Leben wartet auf dich!", lautet das Versprechen der beiden Kult-Auswanderer. Doch bei genauerem Hinsehen bleiben viele Fragen ungeklärt. Die konkreten Aufgaben der gesuchten Mitarbeiterin werden nicht näher beschrieben.

Auch nicht, was Robert und Carmen denn unter einem "royalen Gehalt" verstehen. Wer die oben aufgeführten Kriterien allerdings erfüllt und Interesse an dem Job hat, kann sich ab sofort per E-Mail für weitere Informationen melden.

Fans scherzen in den Kommentarspalten unter den jüngsten Beiträgen auf Roberts und Carmens Kanal bereits darüber, was hinter dem mysteriösen Angebot stecken könnte. Von "Escortdame für Robert" bis "Haushaltshilfe für Davina und Shania" ist alles dabei.

Mehr Einblicke in das Leben der Superreichen gibt's aktuell jeden Montag, ab 20.15 Uhr, bei RTLZWEI. Dann laufen die neuen Folgen von "Die Geissens". Am 24. Februar reisen Robert, Carmen und ihre Töchter nach Marrakesch (Marokko).