Schwere Ehekrise bei Robert und Carmen Geiss: Jetzt kommt plötzlich alles ans Licht!

Dubai - Carmen (59) und Robert Geiss (61) sind seit über 30 Jahren glücklich verheiratet. Doch ausgerechnet eine TV-Show hat die Ehe der Millionäre vor einigen Jahren in eine tiefe Krise gestürzt!

Robert Geiss (61) und seine Ehefrau Carmen (59) sind seit 1994 miteinander verheiratet. Das Jawort gaben sich die beiden in Las Vegas. © Instagram/carmengeiss (Screenshot)

Der Modemacher und die frühere Miss Fitness (1982) gaben sich 1994 in Las Vegas das Jawort. Kennengelernt haben sie sich bereits im zarten Alter von 15 Jahren. Seitdem gibt es die beiden eigentlich nur noch im Doppelpack.

Im "Exclusiv Weekend"-Interview mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (61) haben Carmen und Robert jetzt einen Einblick in ihr Leben in Dubai gewährt und dabei zum ersten Mal auch offen über problematische Zeiten in ihrer Ehe gesprochen.

"Das war ganz dramatisch, als Carmen 'Let's Dance' gemacht hat", gibt ihr Göttergatte zu. Die Kult-Blondine war 2014 Teil der siebten Staffel. An der Seite von Profitänzer Christian Polanc (46) belegte sie am Ende einen sensationellen dritten Platz.

Zeit für ihren Robert hatte sie in dieser Phase natürlich kaum. "Da war sie die ganze Woche weg und ich bin nur am Wochenende da hingefahren", blickt der passionierte Hobbyangler auf die schwere Zeit zurück.