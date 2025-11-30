Carmen und Robert Geiss hautnah: So tickt Monaco-Fürstin Charlène privat

Moncao - Luxus, Glamour, teure Karren - und "Die Geissen" mittendrin! Am Rande ihrer neuen TV-Show hat Carmen Geiss (60) neulich ganz enge Verbindungen zur monegassischen Fürstenfamilie verraten.

Laut Carmen Geiss sei Fürstin Charlène von Monaco (2.v.l.) eine sehr, sehr, sehr nette Frau. © Michael Kappeler/dpa

In Sachen Außendarstellung kennen sich Carmen und Ehemann Robert (61) seit Jahren aus, sind in der Jetset-Szene optimal vernetzt.

In einem Interview mit Bunte hat Carmen nun aber über ihre Bekanntschaft mit einer echten Fürstin gesprochen - Fürstin Charlène von Monaco (47).

Auf der Wohltätigkeitsgala "Bal Noël" soll die Zweifach-Mama im Vorjahr auf die Gattin von Fürst Albert (67) getroffen sein und sich mit der royalen Schönheit bestens verstanden haben. "Ich finde, dass sie eine tolle Frau ist. Sie ist sehr, sehr, sehr nett", überschlägt sich die Kölnerin mit Komplimenten.

Auch zu ihrem Mann haben Carmen und Robert eine ganz besondere Beziehung, verrät sie. Schon vor mehreren Jahren hatten "Die Geissens" den Fürsten von Monaco auf Partys in sämtlichen Skigebieten gesehen.