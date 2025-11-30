Carmen und Robert Geiss hautnah: So tickt Monaco-Fürstin Charlène privat
Moncao - Luxus, Glamour, teure Karren - und "Die Geissen" mittendrin! Am Rande ihrer neuen TV-Show hat Carmen Geiss (60) neulich ganz enge Verbindungen zur monegassischen Fürstenfamilie verraten.
In Sachen Außendarstellung kennen sich Carmen und Ehemann Robert (61) seit Jahren aus, sind in der Jetset-Szene optimal vernetzt.
In einem Interview mit Bunte hat Carmen nun aber über ihre Bekanntschaft mit einer echten Fürstin gesprochen - Fürstin Charlène von Monaco (47).
Auf der Wohltätigkeitsgala "Bal Noël" soll die Zweifach-Mama im Vorjahr auf die Gattin von Fürst Albert (67) getroffen sein und sich mit der royalen Schönheit bestens verstanden haben. "Ich finde, dass sie eine tolle Frau ist. Sie ist sehr, sehr, sehr nett", überschlägt sich die Kölnerin mit Komplimenten.
Auch zu ihrem Mann haben Carmen und Robert eine ganz besondere Beziehung, verrät sie. Schon vor mehreren Jahren hatten "Die Geissens" den Fürsten von Monaco auf Partys in sämtlichen Skigebieten gesehen.
Carmen und Robert Geiss erinnern sich an Ski-Partys
Daran erinnert sich auch Selfmade-Millionär Robert gerne zurück. "Damals war Albert Sportsmann, er ist Bob gefahren, hing in St. Moritz rum. Da hat man den auch mal in der Disco gesehen, am Strand. (...) Bevor sie verheiratet waren, haben wir sie mal im Beach Club kennengelernt."
Auf weitere gemeinsame Partys dürften Fürstin Charlène und Albert in Zukunft aber sicher verzichten, schätzt Robert die Lage ein. "Wir kennen sie jetzt nicht so, dass ich sie zu meinem Geburtstag einlade. Und wenn ich sie einlade, würden sie höchstwahrscheinlich nicht vorbeikommen."
Auch in diesem Jahr sind Carmen und Robert zum "Bal Noël" in Monaco geladen - inklusive Kamerateam.
Für die neue Show "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" wird eine der Kandidatinnen auf die Probe gestellt, um sich im Luxus-Paradies Monaco zu behaupten und am Ende als Fürstin von Seborga nach Italien zu gehen.
Titelfoto: IMAGO / Future Image