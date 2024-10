TV-Aus für "Die Geissens"? Carmen Geiss klärt auf, wie es weitergeht!

Carmen Geiss (59) und ihr Ehemann Robert (60) feiern in wenigen Tagen ihren 30. Hochzeitstag. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots)

Seit 2011 lässt sich die High-Society-Lady zusammen mit Göttergatte Robert (60) sowie den beiden gemeinsamen Töchtern Davina (21) und Shania (20) auf Schritt und Tritt von Kameras begleiten, um ihr glamouröses Leben auf die Mattscheibe zu bringen.

Satte 412 Folgen - verteilt auf 22 Staffeln - über die schwerreiche Kultfamilie aus Monaco gibt es bereits. Noch immer schalten Millionen von Menschen die Flimmerkiste ein, wenn es am Montagabend wieder heißt: "Jetset - oh oh oh oh - Rooooobärt".

Mit Der Westen hat Carmen jetzt am Rande der Präsentation ihrer neuen Quellwasserlinie "Skull Liquid" über einen möglichen Rückzug aus der Öffentlichkeit gesprochen.

Dabei hat die 59-Jährige jetzt unmissverständlich klargestellt: "Wir machen so lange weiter, wie unsere Fans uns sehen wollen." Heißt: Solange der Münchener Privatsender mit den Einschaltquoten zufrieden ist, bleiben "Die Geissens" auf Sendung.