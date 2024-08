Sächsin Jana wartet auf Brustkrebs: "Werde mich von meinen Brüsten trennen - radikal!"

Die gebürtige Dresdnerin Jana konnte sich durch einen durchgeführten Gentest auf ihre Brustkrebs-Erkrankung vorbereiten. © MDR/HR/Bilderfest GmbH

Das erste einschneidende Erlebnis in Zusammenhang mit Brustkrebs hat die gebürtige Dresdnerin als Elfjährige, als ihr Vater zu ihr und ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester ins Zimmer gekommen ist. "Er hat uns erzählt, dass Mama Brustkrebs hat. Das war für mich ganz dramatisch, weil mein Papa Tränen in den Augen hatte", erzählt sie in der ARD-Doku "Willst Du wissen, wann Du stirbst?".

Durch die folgende Chemotherapie, Ängste und Leid ihrer Mutter bekommt die kleine Jana hautnah mit, wie schlimm die Erkrankung sein kann. "Das hat mich als Kind emotional sehr belastet. Ich habe sie auch sehr früh verloren - das prägt und ist ein Verlust, den man nie verschmerzt.

2007 unterzieht sich ihre Schwester in Dresden einem Gentest, der Gen-Mutationen erkennt und im Falle eines positiven Befundes aussagt, dass der Patient mit hoher Wahrscheinlichkeit erkrankt. Bei ihrer Schwester ist das Ergebnis glücklicherweise negativ. "Sie hat mir danach nahegelegt, auch den Test zu machen."

Jana folgt der Empfehlung. Schon vorher mit der innerlichen Vermutung, dass sie eines Tages selbst an Brustkrebs erkrankt. "Für mich war das eine Chance, dem Krebs immer ein Stück voraus zu sein!"