26.05.2025 12:00 29.486 Claudia besucht Freund in Tansania, doch er kommt nicht zu ihr: "War stocksauer"

Claudia hat sich in einen Tansanier verliebt und ihn bereits in seiner Heimat besucht. Nun sollte er sie in Deutschland besuchen. Doch daraus wurde nichts.

Von Karolin Wiltgrupp

Hannover/Sansibar (Tansania) - Vor einiger Zeit lernte Claudia (37) den gleichaltrigen Rolence kennen und verliebte sich in ihn. Kurz danach machte sie Nägel mit Köpfen und flog mit ihrer besten Freundin nach Tansania. Nach der Liebes-Reise war eigentlich geplant, dass der Tansanier seine Herzdame in Deutschland besuchen sollte. Doch das ging in die Hose, denn das Urlaubsvisum wurde abgelehnt. Rolence (37) sollte Claudia (37) eigentlich in Deutschland besuchen, doch das hat nicht geklappt. © Joyn "Ich war zuerst stocksauer und habe zwei Tage nur ganz knapp mit ihm gesprochen und die Herz-Emojis bei WhatsApp weggelassen", erzählt die 37-Jährige bei "Amore unter Palmen". Offenbar hätten noch einige Unterlagen von Rolence gefehlt, weshalb die deutschen Behörden das Visum ablehnten. Von diesem Rückschlag will sich die Hannoveranerin nicht entmutigen lassen. Gemeinsam mit ihrer Freundin Jessi (37) und ihrer Schwester Eyleen (31) möchte sie wieder nach Afrika fliegen, um ihren Lover in die Arme zu schließen. Doch die Reise dient nicht nur einem Wiedersehen. Stattdessen soll Claudias Freund auf seine "Alltagstauglichkeit" geprüft werden. Dazu hat die pfiffige Blondine extra ein Ferienhaus auf Sansibar gemietet - zur Selbstversorgung versteht sich. Was Claudia nicht ahnt: Auch Rolence hat große Pläne mit ihr ... Rolence will Claudia einen Heiratsantrag machen Wieder ist die 37-Jährige zu ihrem Lover nach Tansania geflogen. © Joyn Direkt nach der Ankunft muss der Fitness-Begeisterte erste Aufgaben meistern: Dazu zählen das Bett machen, Claudia einen Kaffee ans Bett bringen und das Schwimmen im Pool erlernen. Trotz einiger Mankos ist die Arzthelferin zufrieden mit den Haushaltsfähigkeiten ihres Herzmanns. Apropos Mann: Obwohl die Niedersächsin dem Tansanier klipp und klar gesagt hat, dass sie kein Interesse an einer Ehe habe, plant Rolence ihr einen Verlobungsring an den Finger zu stecken. Wie Claudia darauf wohl reagieren wird? Folge 5 von "Amore unter Palmen" könnt Ihr auf Joyn streamen.

