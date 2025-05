Bondage-Walk und Pinsel-Spritzer: GNTM-Kandidaten zeigen viel Haut für Paris Hilton

Unterföhring - Sex sells. In der 19. Folge der aktuellen Staffel " Germany's Next Topmodel " hat man sich diese Weisheit zu Herzen genommen und die Models entsprechend viel Haut zeigen lassen. Und als Gast-Jurorin kam eine Frau, die mal mit einem Film für viel PR sorgte: Paris Hilton (44).

Doch bevor es in die – okay, nennen wir es mal freundlicherweise – Bondage- oder Kink-Klamotten ging, mussten die Männer und Frauen ganz andere Spritzer aushalten: aus Farbbeuteln und Pinseln.

Hatten die Models im Blick: Unternehmerin Paris Hilton (44), Show-Chefin Heidi Klum (51) und Designerin Marina Hoermanseder (38). © ProSieben/Max Montgomery

Das einstige It-Girl Paris Hilton kennt das Leben im Blitzlichtgewitter. Sie stand sogar mal als Hauptdarstellerin für einen Film vor der Kamera, der von vielen aus Neugier geschaut wurde, der sehr schlecht war und über den man sich vor allem im Nachhinein eher lustig gemacht hat: House of Wax.

(Woran habt ihr denn schon wieder gedacht?)

Nun sitzt sie als Gast-Jurorin neben Heidi und Designerin Marina Hoermanseder (38).

Während sie einige der Looks mit "That's hot" absegnete, kamen nicht alle Models gut bei der dreiköpfigen Jury an. Am Ende mussten Nawin und Xenia (26) die Sendung verlassen.

Klum kündigte bereits an: "Nächste Woche wird es laut und bunt." Wie? Noch bunter? Da dürfen wir ja gespannt sein, ob sie halten kann, was sie verspricht. Am kommenden Donnerstag, ab 20.15 Uhr, wissen wir mehr.