Das gab's in 20 Jahren noch nie: GNTM bricht mit seiner Tradition

Unterföhring - Was zur Jubiläumsstaffel im vorigen Jahr startete, wird nun fortgesetzt: Auch 2026 setzt ProSieben wieder auf volle Power und reserviert " Germany's Next Topmodel " zwei Plätze zur besten Sendezeit. Zum ersten Mal seit 20 Jahren beginnt die neue Staffel allerdings nicht an einem Donnerstag.

Star-Designer Jean Paul Gaultier (73) entscheidet mit Heidi Klum (52), wer eine Runde weiterkommt. © ProSieben/Daniel Graf

Bereits ab Mittwoch, 11. Februar, sucht Heidi Klum (52) wieder nach den neuen Gesichtern für die Modewelt.

Bereits in der ersten Folge bekommt die Model-Mama bei den offenen Castings in Köln prominente Hilfe: "Jean Paul Gaultier unterstützt mich in diesem Jahr zum Start bei der Auswahl meiner Models", kündigt sie in einer Sendermitteilung an.

"Ich freue mich sehr auf die 21. Staffel und darauf, gemeinsam mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ein aufregendes neues GNTM-Jahr zu starten. Und ja - diesmal legen wir schon am Mittwoch mit unseren Männern los!"