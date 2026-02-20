 1.351

GNTM: Fragwürdige 08/15-Fashion und zu wenig Zoff unter den Frauen

Nach 21 Jahren grüßt in Heidis Show das Murmeltier. Nicht einmal mehr ein dramatischer Betten-Zoff lässt sich trotz aller Tricks noch glaubhaft inszenieren.

Von Marco Schimpfhauser

Unterföhring - Folge 4 bei "Germany's Next Topmodel" und die Top 27 der jungen Kronen-Anwärterinnen dürfen zum ersten Mal in fescher Fashion über den Laufsteg marschieren. Wie das funktioniert hat, hat sich TAG24-Redakteur Marco Schimpfhauser erneut angesehen – eine TV-Kritik.

Netzstrümpfe als Ganzkörperkondom: Ideal für Grillpartys, wenn man das Kaloriendefizit halten möchte. Man fragt sich, wer diese "Fashion" überhaupt noch ernst nimmt.  © ProSieben/Daniel Graf

Ich frag’ einfach direkt: Wer zur Hölle hat Heidi Klum (52) gesagt, dass es eine gute Idee sei, so zu tun, als könne man singen?

Heidi, wir haben es bei "Sunglasses At Night" gehört und bei dem Pärchen-Klavier-Auftritt, in dem du dich selbst zum Meme gemacht hast: Du kannst es nicht.

Da ist auch dein "Red Eye"-Intro nach "Take On Me"-Clip-Art keine Ausnahme. Wie sehr kann man etwas erzwingen wollen? Heidi: Ja. Hätte nie gedacht, dass ich mir jemals einen Dieter Bohlen her wünsche.

Nun gut, kommen wir zum eigentlichen Thema. Die "Meeedchen" beziehen zuerst einmal ihr Loft und natürlich will hier jemand lieber dort schlafen und hier will jemand neben der brandneuen besten Freundin liegen.

Und einmal, im Ferienlager ... Man kennt's seit gut 20 Jahren. Blöd für das Produktionsteam: Die Frauen lösen die Schlafsituation ohne Zoff. Da konnten noch nicht einmal dramatische Musik und Nahaufnahmen auf nachdenkliche Gesichter darüber hinwegtäuschen.

Kate-Moss-Halbschwester ist auch nur die "Alte mit der Jeans"

Um bei Heidi als Fashion-Ikone relevant zu sein, muss man seine eigene Mischung aus optisch idiotisch und Halbfettmargarine-Werbung finden.
Um bei Heidi als Fashion-Ikone relevant zu sein, muss man seine eigene Mischung aus optisch idiotisch und Halbfettmargarine-Werbung finden.  © Montage: ProSieben/Daniel Graf (3)

Aber es geht ja um die Modeschau. Irgendein mir völlig egaler Typ, von dem Madonna mal 'ne Socke oder so anhatte, ist der Designer des Tages.

Okay. Garantiert ist er in der Modewelt von Bedeutung, der Dude. Ich sag's jetzt einfach frei raus, was ich mir seit Jahren denke: Die Fashion sieht entweder völlig bescheuert aus oder ist – zumindest optisch – nur einen lockeren Faden vom KiK-Wühltisch entfernt.

Giuliano Calza heißt er, hat – ganz klar – sehr besondere Visionen und – ganz klar – seinen super speziellen Stil und sucht – ganz klar – nach Models mit dem gewissen Etwas. Hab ich ja noch nie gehört, gähn.

Heidi kündigt an, dass mindestens fünf Mädels rausfliegen müssen und Kate-Moss-Halbschwester Lottie gibt den Frauen Laufsteg-Training und horcht sie für die Show-Herrin aus. Lottie Moss – oder wie Sophie sie nennt: "Die Alte mit der Jeans." Ha! Geil.

Meine Sympathie-Trägerin aus letzter Woche, Angie, fliegt raus (war ja klar) und sie meint, für sie bricht deshalb auch keine Welt zusammen. Glaub' ich ihr instant – bleib, wie du bist. Außerdem gehen die eben erwähnte Sophie (die ledert noch einmal richtig über alle ab – hihi), Sina und die Zwillinge Juliet und Janet.

Viel mehr Spannung war nicht. GNTM läuft immer mittwochs und donnerstags ab 20.15 Uhr bei ProSieben und auf Joyn.

Titelfoto: Montage: ProSieben/Daniel Graf (3)

