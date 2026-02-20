GNTM: Fragwürdige 08/15-Fashion und zu wenig Zoff unter den Frauen

Unterföhring - Folge 4 bei " Germany's Next Topmodel " und die Top 27 der jungen Kronen-Anwärterinnen dürfen zum ersten Mal in fescher Fashion über den Laufsteg marschieren. Wie das funktioniert hat, hat sich TAG24-Redakteur Marco Schimpfhauser erneut angesehen – eine TV-Kritik.

Netzstrümpfe als Ganzkörperkondom: Ideal für Grillpartys, wenn man das Kaloriendefizit halten möchte. Man fragt sich, wer diese "Fashion" überhaupt noch ernst nimmt. © ProSieben/Daniel Graf

Ich frag’ einfach direkt: Wer zur Hölle hat Heidi Klum (52) gesagt, dass es eine gute Idee sei, so zu tun, als könne man singen?

Heidi, wir haben es bei "Sunglasses At Night" gehört und bei dem Pärchen-Klavier-Auftritt, in dem du dich selbst zum Meme gemacht hast: Du kannst es nicht.

Da ist auch dein "Red Eye"-Intro nach "Take On Me"-Clip-Art keine Ausnahme. Wie sehr kann man etwas erzwingen wollen? Heidi: Ja. Hätte nie gedacht, dass ich mir jemals einen Dieter Bohlen her wünsche.

Nun gut, kommen wir zum eigentlichen Thema. Die "Meeedchen" beziehen zuerst einmal ihr Loft und natürlich will hier jemand lieber dort schlafen und hier will jemand neben der brandneuen besten Freundin liegen.

Und einmal, im Ferienlager ... Man kennt's seit gut 20 Jahren. Blöd für das Produktionsteam: Die Frauen lösen die Schlafsituation ohne Zoff. Da konnten noch nicht einmal dramatische Musik und Nahaufnahmen auf nachdenkliche Gesichter darüber hinwegtäuschen.