Heiße Bootsfahrt oben ohne: Badehöschen-Shooting sorgt für Jubel bei den GNTM-Mädels

In Folge 5 von GNTM heißt es: Badehose an. Leicht bekleidet schippern die Jungs durch Berlin und sorgen für Gejohle der Damen.

Von Paulina Sternsdorf

Unterföhring/Berlin - Bei den GNTM-Männern wird's heiß: In der ProSieben-Show von Heidi Klum (52) heißt es in Folge 5 plötzlich: Badehöschen an – und ab auf die Spree! Mitten in Berlin schippern die Kandidaten leicht bekleidet über den Fluss. Und das bleibt nicht unbemerkt: Am Ufer erwartet sie ordentliches Gejohle der GNTM-Damen.

Die GNTM-Männer zeigen, wie selbstbewusst sie wirklich sind. © ProSieben/Daniel Graf "Diese Woche wird es heiß!" Mit diesen Worten gibt Modelchefin Heidi Klum am Mittwochabend die Richtung vor. Doch keine Sorge: Mit Hitzewelle oder Klimachaos hat das Ganze nichts zu tun – auch wenn der Sommer (die Dreharbeiten fanden bereits Juni 2025 statt) macht, was er will. Was die 52-Jährige wirklich meint: In Folge fünf von "Germany’s Next Topmodel" heißt es für ihre Kandidaten: runter mit dem Stoff und rein in die Badeschlüppis! Die Jungs scheinen an dem halbnackten Shooting Gefallen zu finden. So kündigt Kandidat Godfrey (34) im Vorfeld bereits an: "Jetzt werde ich mal ordentlich auf die Kacke hauen!" Auch Yanneck (24) behauptet von sich: "Ich habe einen recht ansehnlichen Körper." Germany's Next Topmodel Mit sechs Fingern geboren: Diese Kandidaten aus Hamburg mischen "Germany's Next Topmodel" auf Doch auch unter den so selbstbewussten Male-Models gibt es Zweifel am eigenen Körper – zumindest bei Hyan (30): "Da sind Jungs da, die supergut gebaut sind." Der 30-Jährige fühle sich "noch nicht so weit, so halb nackt dazustehen".

GNTM-Kandidat Hyan hegt Zweifel vor seinem Badehosen-Shooting. © ProSieben/Daniel Graf

Kreischende Mädels – und einer lässt die Hüllen fallen

Kandidat Ibo wiederum hat überhaupt keine Selbstzweifel und liefert eine heiße Performance ab. Das fällt auch Model-Mama Heidi ins Auge – die sofort ins Schwärmen gerät. "Du bist megafit!" Anschließend zeigt sie sich sehr zufrieden: "Das war ein Kinderspiel mit Ibo. Der ist aber auch bildhübsch."

Ibo begeistert mit seinem Shooting Heidi Klum. © ProSieben/Daniel Graf

Plötzlich geht es richtig rund auf der Spree: Das Boot fährt direkt am Loft der GNTM-Damen vorbei – und die johlen aus den Fenstern, als hätten sie noch nie Männer oben ohne gesehen. Den Männern scheint die weibliche Aufmerksamkeit gut zu gefallen. "Das sind unsere Mädels!", strahlt Jayden (22), und auch Matthias (26) kommentiert augenzwinkernd: "Ich hätte Lust, die kennenzulernen – aber auf professioneller Basis." Yanneck nutzt die Gelegenheit, sein Single-Dasein zu feiern: Er wirft demonstrativ den Bademantel ab – und die Damen jubeln begeistert.

Diese Models müssen GNTM verlassen

Auch in Folge 5 muss sich Heidi Klum von zwei Models trennen. © ProSieben/Daniel Graf