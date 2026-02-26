Heiße Bootsfahrt oben ohne: Badehöschen-Shooting sorgt für Jubel bei den GNTM-Mädels
Unterföhring/Berlin - Bei den GNTM-Männern wird's heiß: In der ProSieben-Show von Heidi Klum (52) heißt es in Folge 5 plötzlich: Badehöschen an – und ab auf die Spree! Mitten in Berlin schippern die Kandidaten leicht bekleidet über den Fluss. Und das bleibt nicht unbemerkt: Am Ufer erwartet sie ordentliches Gejohle der GNTM-Damen.
"Diese Woche wird es heiß!" Mit diesen Worten gibt Modelchefin Heidi Klum am Mittwochabend die Richtung vor. Doch keine Sorge: Mit Hitzewelle oder Klimachaos hat das Ganze nichts zu tun – auch wenn der Sommer (die Dreharbeiten fanden bereits Juni 2025 statt) macht, was er will.
Was die 52-Jährige wirklich meint: In Folge fünf von "Germany’s Next Topmodel" heißt es für ihre Kandidaten: runter mit dem Stoff und rein in die Badeschlüppis!
Die Jungs scheinen an dem halbnackten Shooting Gefallen zu finden. So kündigt Kandidat Godfrey (34) im Vorfeld bereits an: "Jetzt werde ich mal ordentlich auf die Kacke hauen!" Auch Yanneck (24) behauptet von sich: "Ich habe einen recht ansehnlichen Körper."
Doch auch unter den so selbstbewussten Male-Models gibt es Zweifel am eigenen Körper – zumindest bei Hyan (30): "Da sind Jungs da, die supergut gebaut sind." Der 30-Jährige fühle sich "noch nicht so weit, so halb nackt dazustehen".
Kreischende Mädels – und einer lässt die Hüllen fallen
Kandidat Ibo wiederum hat überhaupt keine Selbstzweifel und liefert eine heiße Performance ab. Das fällt auch Model-Mama Heidi ins Auge – die sofort ins Schwärmen gerät.
"Du bist megafit!" Anschließend zeigt sie sich sehr zufrieden: "Das war ein Kinderspiel mit Ibo. Der ist aber auch bildhübsch."
Plötzlich geht es richtig rund auf der Spree: Das Boot fährt direkt am Loft der GNTM-Damen vorbei – und die johlen aus den Fenstern, als hätten sie noch nie Männer oben ohne gesehen.
Den Männern scheint die weibliche Aufmerksamkeit gut zu gefallen. "Das sind unsere Mädels!", strahlt Jayden (22), und auch Matthias (26) kommentiert augenzwinkernd: "Ich hätte Lust, die kennenzulernen – aber auf professioneller Basis."
Yanneck nutzt die Gelegenheit, sein Single-Dasein zu feiern: Er wirft demonstrativ den Bademantel ab – und die Damen jubeln begeistert.
Diese Models müssen GNTM verlassen
Doch die Herren haben noch eine weitere Herausforderung vor sich: ein Walk im "Berghain"-Stil. Mit DJ und extravaganten Outfits wird den Kandidaten ein echtes Cluberlebnis geboten. Topmodel Baptiste Giabiconi (36) steht den Männern als Coach zur Seite, doch nicht jeder kann von seinen Tipps profitieren.
Wieder fällt Hyan negativ auf. Giabiconi kritisiert: "Dein Gesicht war zu verschlossen. Es fehlte das Gefühl." Auch beim anschließenden Fotoshooting läuft es für ihn nicht rund. Heidi Klum fasst zusammen: "Beim Fotoshooting hast du zu den Schwächeren gehört, und beim Walk heute leider auch."
Für Hyan bedeutet es das Aus – er muss GNTM verlassen. Auch für Martin (36) endet der GNTM-Ausflug an diesem Tag.
GNTM läuft immer mittwochs und donnerstags ab 20.15 Uhr bei ProSieben und auf Joyn.
Titelfoto: Montage: ProSieben/Daniel Graf, Rolf Vennenbernd/dpa