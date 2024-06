12.06.2024 17:04 Der Countdown läuft: GNTM-Finalisten ohne großes Publikum im Showdown der Premieren!

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" bringt einige Änderungen mit sich. Auch das Finale am Donnerstag bekommt so einen neuen Anstrich.

Von Marco Schimpfhauser

Unterföhring - Vieles war neu bei der aktuellen Staffel "Germany's Next Topmodel". Das wird auch beim Finale nicht anders sein, das am Donnerstag live auf ProSieben und Joyn zu sehen sein wird. Am Donnerstag endet die aktuelle GNTM-Staffel. Erstmals werden eine Frau und ein Mann gekürt – oder sind es am Ende sogar zwei Männer? © ProSieben/Sven Doornkaat Beispielsweise stehen in der 19. Auflage der Castingshow von Heidi Klum (51) – die nach eigener Aussage inzwischen offiziell Kaulitz mit Nachnamen heißt – erstmals Männer vor der Kamera. 18 Jahre lang wurde eine Schönheitskönigin gewählt, erst vor kurzem öffnete man sich auch für Transfrauen. In diesem Jahr gab es gar keine Geschlechter-Vorgaben mehr. Das sorgte gleich für die zweite Neuerung. Im Finale stehen erstmals auch Zwillinge. Julian (der eigentlich Tarkan heißt) und Luka (24), sind als identisches Paar ein echter Hingucker geworden und konnten sich – trotz einiger Wackel-Vorstellungen – ins Finale retten. Germany's Next Topmodel "Das wichtigste Shooting der Staffel": GNTM mit absoluter Premiere für "Harper’s Bazaar" "Wir freuen uns, vor unseren Freunden und unserer Familie performen zu dürfen. Vor dem Finale werden wir uns mit Catwalk-Training und viel Sport vorbereiten, um einen klaren Kopf zu bewahren", werden sie von ProSieben in Bezug auf die Vorbereitungen zur letzten Sendung zitiert. Besonders groß wird die Live-Show ab 20.15 Uhr nicht sein, was die anwesenden Zuschauer betrifft. Der Sender entschied offenbar, diese Abschluss-Episode im kleinen Kreis abzuhalten. Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger als Gast im GNTM-Finale Karten gab es – anders als früher – nur für Freunde und Familie der verbleibenden sieben Kandidaten. Wobei Julian und Luka als ein Teilnehmer behandelt werden. Für die Entscheidungsshow in Köln sind derzeit Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger (39) und die Sängerinnen Sabrina Carpenter (25, "Espresso") und Robin S. (62, "Show Me Love") angekündigt. Die Kandidaten haben derzeit nichts anderes als ihre persönliche Einstimmung auf die letzte Sendung im Kopf. "Vor dem Finale werde ich mir die vergangenen Final-Shows ansehen und schauen, was auf uns zukommen könnte", berichtet Lea (24). Jermaine (20) bleibt dagegen entspannt und nüchtern: "Ich bin der Meinung, dass man sich gar nicht richtig vorbereiten kann. Wir hatten ja die letzten Wochen auch nie Vorbereitungszeit, sondern wurden immer ins kalte Wasser geworfen."

