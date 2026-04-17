"Echt eine Blamage": GNTM-Favorit vergeigt Auftritt vor Demi Lovato und muss Show verlassen

Los Angeles - "Ich würde mich auch nicht weiterlassen.": Mit diesen Worten verabschiedet sich in Folge 19 der Casting-Show GNTM ein Model, das in den Augen von Heidi Klum (52) lange als Favorit gilt. Ausgerechnet beim Auftritt vor Superstar Demi Lovato (33) erleidet das Model einen Blackout – und kann nicht wie geplant performen.

Heidi Klum (52, l.) und Demi Lovato (33, r.) lassen die Models tanzen. © ProSieben/Max Montgomery

Denn am Donnerstag sollen die verbleibenden 15 Kandidatinnen und Kandidaten vor der Sängerin eine eigene Tanz-Choreografie abliefern.

Während einige Teilnehmer mit Höchstleistung punkten, ist Heidi von anderen maßlos enttäuscht. Kandidatin Daphne (25) setzt direkt als Erste "die Messlatte sehr hoch" und baut sogar einen Spagat in ihre Tanzeinlage ein – sehr zum Staunen von US-Star Demi Lovato: "Das war unglaublich!"

Umso neugieriger ist sie anschließend, "wie die Jungs es machen". Doch die Herren der Schöpfung können weniger überzeugen. Für Yanneck (24), der sich selbst als "Nichttänzer" beschreibt, entwickelt sich die Aufgabe schnell zur Stolperfalle. Auch Louis (23), der sich sonst nur im Takt von Techno sicher fühlt, kommt an seine Grenzen.

Und bei Boureima (21) bröckelt die anfängliche Souveränität plötzlich komplett: "Ich hatte eine coole Performance vorbereitet. Aber als ich auf der Bühne war, war ich überwältigt und habe alles vergessen."

Letzterer enttäuscht gerade Model-Mama Heidi Klum sehr. Immerhin habe sie Boureima bereits im Finale gesehen. Aber auch die anderen Jungs müssen ordentlich Kritik einstecken. "Ich weiß nicht, mit welcher Begründung ich dich weiterlassen sollte", stellt Heidi Klum Yanneck infrage. "Beim Casting konntest du wieder nicht überzeugen."

Dennoch dürfen Yanneck und Louis am Ende aufatmen und eine Runde weiterziehen. Für Boureima hingegen wird sein Blackout zum Verhängnis. Schon während des Auftritts schüttelt er immer wieder den Kopf, sichtlich frustriert über sich selbst. "Dabei heißt das Sprichwort: The show must go on", mahnt Heidi. Auch Demi Lovato macht klar: "Wie du in den schwierigen Momenten reagierst, formt dich als Model."

Trotz Favoriten-Status muss Boureima schlussendlich die Show verlassen. Für das den 21-Jährigen eine verständliche Entscheidung: "Das war echt eine Blamage."