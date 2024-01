02.01.2024 10:22 "Germany's Next Topmodel": Bewerber müssen nur eine einzige Bedingung erfüllen!

Von Benedikt Zinsmeister

München - Am 15. Februar startet die mittlerweile 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben. Um beim Casting mitzumachen und vor Model-Mama Heidi Klum (50) über den Catwalk zu laufen, müssen die Bewerber nur eine einzige Bedingung erfüllen. Heidi Klum (50) sucht aber dem 15. Februar wieder "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben. © ProSieben/Richard Hübner Es spiele diesmal keine Rolle, "wie groß oder klein, wie schwer oder leicht die Bewerberinnen oder Bewerber sind, oder zu welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen", teilte der TV-Sender aus Unterföhring bei München mit. Nur eine Sache ist wichtig: Zum Drehstart muss der 18. Geburtstag gefeiert sein. "Es ist sehr aufregend für mich, dass in diesem Jahr zum ersten Mal viele Männer zum Casting gekommen sind", sagte Klum. Germany's Next Topmodel Kaum volljährig, schon experimentierfreudig: Dreharbeiten zu "GNTM für alle" haben begonnen "Die Atmosphäre beim Dreh ist spürbar anders. Auf diese neue Dynamik freue ich mich sehr!" "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - die 19. Staffel ab 15. Februar 2024, immer donnerstags, um 20.15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

