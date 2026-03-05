GNTM-Drama: Kandidat schmeißt plötzlich hin! Heidi wirft zwei Models raus
Unterföhring/Berlin - Casting-Stress bei "Germany’s Next Topmodel": Für die Model-Männer ging es an Tag 7 von Termin zu Termin, um ihren ersten Job zu ergattern. Doch für zwei Kandidaten reichte es weder beim Casting noch beim Entscheidungswalk – ein anderer gab sogar vorzeitig auf. Zudem mischte Gastjuror und Schauspieler Michele Morrone (35) die Models ordentlich auf.
Schon in der vergangenen Woche hatte Matthias (26) angedeutet, dass er wegen seines Jobs bald eine Entscheidung treffen müsse. Nun bestätigt Heidi Klum (52): Der Kandidat ist freiwillig bei GNTM ausgestiegen – bei der Castingwoche wird er nicht mehr dabei sein.
Bei Kandidat Jill (45) wiederum beginnt die Woche sehr gut: Ein Expertenteam nimmt sich seiner Geheimratsecken an. Kurz darauf steht er mit voller Haarmähne im Model-Loft – und bricht vor Freude sogar in Tränen aus: "Alles ist von mir abgefallen!"
Kurz darauf beginnt direkt das erste Casting für Heidis Männer und Ausgewählte können bei einem Musikvideo mitwirken – von Schlagerstar Beatrice Egli (37)! Die Sängerin sucht nämlich noch Darsteller für ihren Song "Alibi".
Dabei sollen die Models möglichst eins haben: Beweglichkeit und Sexiness. Dafür müssen alle Jungs für sie tanzen, doch am Ende kann Tony sich gegen seine Konkurrenten durchsetzen.
Beim Casting für das "InStyle Men"-Magazin landet Louis (22) seinen ersten Erfolg. Noch besser läuft es für Luis (24) ohne "o": Er sichert sich gleich zwei Jobs – für das "Blonde Magazine" und Designer Dawid Tomaszewski (46). Auch Ibo (21) kann punkten und überzeugt das Team des Labels NOWRUBI. Zwischendurch treffen die Männer bei den Castings sogar kurz auf die GNTM-Kandidatinnen.
Schauspieler Michele Morrone schießt gegen fehlende Brustbehaarung: "Männer rasieren sich nicht"
Den finalen Walk an Tag 7 studiert Choreografie-Ikone Nikita Thompson (45) mit den Jungs ein und hilft Heidi Klum anschließend bei ihrer Entscheidung.
Doch noch ein besonderer Gast schließt sich der Gruppe an: Netflix-Star Michele Morrone. Der hat direkt etwas an Adrians misslungener Brusthaarrasur auszusetzen: "Männer rasieren sich nicht. Aber wenn ihr euch schon rasieren müsst, dann wenigstens ordentlich."
Auch Vyvian (23) gerät unter die Räder: Heidi ist irritiert über seine "seltsamen Posen", Morrone kritisiert: "Roboterhaft – ich dachte, ich sehe einen KI-Walk!" Für Vyvian ist die Entscheidung klar: Er muss gehen. Auch Denzel (25) kann an diesem Tag nicht überzeugen – die Jury hält ihn für zu unsicher. Für beide Models endet die GNTM-Reise damit vorzeitig.
Titelfoto: ProSieben/André Kowalski