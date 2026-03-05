GNTM-Drama: Kandidat schmeißt plötzlich hin! Heidi wirft zwei Models raus

Unterföhring/Berlin - Casting-Stress bei " Germany’s Next Topmodel ": Für die Model-Männer ging es an Tag 7 von Termin zu Termin, um ihren ersten Job zu ergattern. Doch für zwei Kandidaten reichte es weder beim Casting noch beim Entscheidungswalk – ein anderer gab sogar vorzeitig auf. Zudem mischte Gastjuror und Schauspieler Michele Morrone (35) die Models ordentlich auf.

Jill (45) bekommt eine neue Frisur. © ProSieben/André Kowalski

Schon in der vergangenen Woche hatte Matthias (26) angedeutet, dass er wegen seines Jobs bald eine Entscheidung treffen müsse. Nun bestätigt Heidi Klum (52): Der Kandidat ist freiwillig bei GNTM ausgestiegen – bei der Castingwoche wird er nicht mehr dabei sein.

Bei Kandidat Jill (45) wiederum beginnt die Woche sehr gut: Ein Expertenteam nimmt sich seiner Geheimratsecken an. Kurz darauf steht er mit voller Haarmähne im Model-Loft – und bricht vor Freude sogar in Tränen aus: "Alles ist von mir abgefallen!"

Kurz darauf beginnt direkt das erste Casting für Heidis Männer und Ausgewählte können bei einem Musikvideo mitwirken – von Schlagerstar Beatrice Egli (37)! Die Sängerin sucht nämlich noch Darsteller für ihren Song "Alibi".

Dabei sollen die Models möglichst eins haben: Beweglichkeit und Sexiness. Dafür müssen alle Jungs für sie tanzen, doch am Ende kann Tony sich gegen seine Konkurrenten durchsetzen.