Es wird richtig wild bei GNTM! Musik-Shooting und Rock-Walk, der es in sich hat

München - Neue Woche, neue Herausforderungen! Bei " Germany's Next Topmodel " geht es in der zwölften Folge äußerst musikalisch zur Sache. Pop, Disco, Punk und Hip-Hop? Taktgefühl ist beim Kampf ums Weiterkommen von Vorteil.

Die noch im Rennen verbliebenen Kandidatinnen erwartet derweil eine Aufgabe, die es richtig in sich hat. In Gruppen eingeteilt sollen sie zu legendären Songs aus zurückliegenden Dekaden performen - und das in zu der jeweiligen Ära passenden Outfits.

Nina (22), Somajia (21) und Ida (23, v.l.n.r.) wollen beim Entscheidungswalk der zwölften Folge von "Germany's Next Topmodel" Eindruck machen. © ProSieben/Sven Doornkaat

"Fashion und Musik gehören schon immer zusammen", macht Hayo ähnlich wie Klum allen klar. Besonders wichtig sei bei der Performance der Models demnach, dass diese "Authentizität und Power" habe, "Energie und Bewegung" vorhanden seien und auf diese Weise eine "Magie" entstehe.

Dennoch: Trotz der vielen Bewegungen müssen am Ende vor allem starke Fotos herauskommen!

Bei den Teilnehmerinnen kommt die Aufgabe gut an. Es sei auf jeden Fall eine, "die mir liegt", freut sich die Koblenzerin Vivien (22), die nachschiebt: "Sich fallenlassen und mit dem Lied zu viben – ich glaube, das ist etwas, was ich gut umsetzen kann."

Die finale Entscheidung über Wohl und Wehe fällt allerdings auch in dieser Woche wieder beim Walk.



In einer laut ProSieben "rockigen Attitude" und den unkonventionellen Outfits des Designer-Duos "The Blonds" geht es für die Models darum, Klum und Hayo beim letzten Eindruck zu überzeugen. Der Haken? Der Boden ist an einigen Stellen uneben.

Welchen Kandidatinnen gelingt es, sich den schwierigen Belag nicht anmerken zu lassen und so in die nächste Runde einzuziehen? Die Antwort gibt es am Donnerstag ab 20.15 Uhr bei "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben und Joyn.