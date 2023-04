19.04.2023 14:06 GNTM: Comic-Catwalk und eine Überraschung, die es in sich hat!

Es wird bunt bei "Germany's Next Topmodel"! In der neuen Folge sind die Kandidatinnen der ProSieben-Show in Kleidern zu sehen, die wie Comic-Skizzen erscheinen.

Von Jan Höfling

München - Es wird bunt bei "Germany's Next Topmodel"! In der neuen Folge sind die Kandidatinnen der ProSieben-Show in Kleidern zu sehen, die wie Comic-Skizzen erscheinen - inklusive bunten Perücken und ausgefallenem Schmuck. Cassy (23) freut sich auf den Entscheidungswalk! © ProSieben/Richard Hübner "Ich finde die Outfits so schön, weil sie einfach pure Kunst sind. Das fasziniert mich", hält Katherine (20) mit ihrer Freude nicht hinter dem Berg. Auch Ida (23) ist happy: "Das Outfit ist sehr außergewöhnlich, aber es gefällt mir sehr. Ich fühle mich gut darin." Doch nicht nur die Aufmachung kommt bestens an! Denn wie die Vorschau auf die Folge dieser Woche bereits verrät, werden die 15 Models, die noch im Rennen sind, vor dem großen Entscheidungswalk von Ashley Graham (35) überrascht. Zusammen mit dem Model dürfen sich die Kandidatinnen auf das wichtige Posing für den Comic-Walk vorbereiten. Germany's Next Topmodel GNTM mit Models am Haken: Doch wer ließ das J-Lo-Kleid floppen? Anschließend bewertet die 35-Jährige das Erlernte gemeinsam mit Model-Mama Heidi Klum (49).

"Für mich geht ein Traum in Erfüllung", kann es Vivien (24) kaum fassen und erklärt direkt warum: "Ashley Graham hat das Curvy-Modeln einfach revolutioniert. Ich darf heute vor ihr laufen und bin einfach krass dankbar, dass ich hier sein darf." Passend zu den Outfits sind seitlich am Catwalk zahlreiche Schilder mit stilechten Comic-Sprechblasen aufgebaut worden. Die Models sollen an einem Schild kurz stoppen und eine kreative Pose zeigen, welche die Emotion entsprechend widerspiegelt.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe. Ich liebe Schauspielern - ich habe ja auch lange im Theater gespielt", zeigt sich Cassy (23), die Klum und Graham eine positive Reaktion auf Walk sowie Pose entlocken will, äußerst zuversichtlich. "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben: Kampagnengesicht der Beauty-Marke YEAUTY gesucht! Kampf um Pluspunkte und zusätzlich jede Menge Geld: Wird Selma (18, r.) das neue Kampagnengesicht der Beauty-Marke YEAUTY? © ProSieben/Richard Hübner Doch nicht nur auf dem Catwalk können sich die Models in dieser Woche Pluspunkte erarbeiten. Auch ein Job dürfte die Chancen auf den ersehnten Traum vom Topmodel erhöhen. Gesucht wird das neue Kampagnengesicht der Beauty-Marke YEAUTY. Zusätzlich zu guten Argumenten für den Einzug in die nächste Woche geht es dabei zudem um viel Geld. Denn die GNTM-Kandidatin, die sich am Ende durchsetzt, erhält ein reguläres Model-Honorar! Germany's Next Topmodel GNTM: Monroe-Verwandlungen, Elevator Boys und Gedächtnis-Entscheidungswalk! "Ich bin super nervös, weil ich diesen Job wirklich unbedingt haben möchte und damit allen zeigen kann, dass es Kunden gibt, die mich buchen wollen", schildert Selma vor ihrer großen Chance.

Vom Kunden wird beim Shooting primär ein starker Gesichtsausdruck gewünscht, um die Augenpads für die Kampagne bestmöglich in Szene zu setzen. Kann die 18-Jährige den potenziellen Arbeitgeber überzeugen und die Konkurrenz ausstechen?

Die Antwort gibt es am morgigen Donnerstag ab 20.15 Uhr bei "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben und Joyn.

Titelfoto: ProSieben/Richard Hübner