FRA to LAX: Für die GNTM-Kandidaten geht es in die Stadt der Engel – umgeben von Football-Spielern und Cheerleadern

Los Angeles - Für die Kandidaten von " Germany's Next Topmodel " geht es endlich über den großen Teich nach Los Angeles. Doch zuvor müssen Jobs geangelt werden.

Wer dabei überzeugen konnte, kann sich dann natürlich eine Spur entspannter in die Flugzeug-Sitze fallen lassen.

Ähnlich sieht es auch Marvin (22): "Ich hab' richtig Bock! Ich will diesen Job haben", und Kadidja (21) analysiert: "Ich wünsch‘ mir natürlich, dass ich einen Job heute bekomme, aber die Konkurrenz ist sehr stark."

Germany's Next Topmodel

Und die Teilnehmer scheinen heiß auf die Herausforderung zu sein. "Es ist schon so das richtige Modelleben, wie man’s sich vorstellt, von einem Casting zum nächsten, versuchen, einen Job nach dem anderen zu ergattern", ist Jana (25) begeistert.

Denn in Frankfurt geht es für die Durchbruchs-Anwärter um die ersten großen Jobs dieser Staffel. Und dafür haben die Models bei mehreren Castings auch mehrere Chancen, die Kunden zu überzeugen.

"Nach der Theorie kommt die Praxis. Jetzt dürfen die Models zeigen, was sie in den letzten Wochen gelernt haben", zeigt sich Heidi Klum (50) vorfreudig.

Vor dem Flug in die USA darf ordentlich getanzt werden. Doch dabei geht es nicht zuletzt auch darum, Kunden für sich zu begeistern. © ProSieben / Annika Deckert

Denn in der achten Ausgabe der aktuellen Staffel geht es für die Models endlich nach Los Angeles.

"It’s strong, it’s sexy, it’s confident", stimmt der britische Designer Christian Cowan (27) die Kandidatinnen und Kandidaten auf den anstehenden Cat- und anschließenden Emilimation-Walk ein.

Dabei sind sie jedoch nicht allein auf dem Runway, sondern im Stadion umgeben von Footballspielern und Cheerleadern.

"Der Rasen macht mir ein bisschen Kopfschmerzen, weil wir vorhin einmal nur kurz draufstanden, aber da hatte ich noch nicht so einen Absatz an", erkennt Marvin die zusätzliche Herausforderung.

Wer bleibt weiter im Rennen (und im Luxus-Loft), wer geht "Out of bounds" und muss gleich wieder zurück nach Deutschland fliegen? Die Antwort bekommen wir am Donnerstag, ab 20.15 Uhr, auf ProSieben und zeitgleich auf Joyn.