GNTM: Fotograf provoziert die Models - auf eine hat er es besonders abgesehen

In der 9. Folge von " Germany's Next Topmodel " riss Heidi Klum (51) ihre "Meeedchen" um 6.30 Uhr mit einem Megafon aus dem Schlaf. Kurz darauf standen sie im Schlafanzug und völlig verpennt vor Yu Tsai - ideale Voraussetzungen für das Sedcard-Shooting.

In aller Herrgottsfrüh zum Sedcard-Shooting - beste Voraussetzung denkt sich Model-Mama Heidi. © ProSieben/Daniel Graf

Als sie beim Posen in die Hocke geht, meint der 40-Jährige: "Jetzt mache ich gerade Fotos von dir, wie du morgens auf der Toilette sitzt." Doch dabei belässt Yu Tsai es nicht. Er provoziert Lulu weiter, indem er sie nachäfft und ebenfalls in die Hocke geht und sagt: "Let me take a shit!"

Am Ende urteilt der Fotograf: "Sie hat viele Posen angeboten, die so aussehen, als müsste sie auf der Toilette groß. Sie hat mich enttäuscht. Ich liebe ihren Look. Sie sieht aus wie ein Rockstar. Sie hat die Energie aber nicht mit ans Set gebracht."

Lulu findet die Kritik von Yu Tsai einfach nur "respektlos". Lulus Mutter Katrin, die ebenfalls Kandidatin bei der aktuellen GNTM-Staffel ist, will ihre Tochter beschützen: "Ich fühle mich persönlich beleidigt. Wer mein Kind beleidigt, beleidigt auch mich."

Als sie den Fotografen bei ihrem eigenen Shooting zur Rede stellt, meint der: "Ich habe Lulu weder angeschrien noch ausgelacht. Ich habe sie nur kritisiert." Damit war das Thema dann auch für alle beendet.

Am Ende musste Jule die Show verlassen. Für die restlichen 16 Kandidatinnen geht es nach Los Angeles.