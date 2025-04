GNTM-Kandidat mault sich aus Show: Selbst ein "Bergretter"-Star kann nicht helfen

München - Frust und Freude liegen mitunter recht eng beisammen, das gilt auch für " Germany's Next Topmodel ". Ein Kandidat hat es in dieser Woche mit ersterem allerdings komplett übertrieben und für Fassungslosigkeit gesorgt.

Heidi Klum (51) ist bekanntlich großer Fan der ZDF -Reihe "Die Bergretter", war sogar selbst schon in dieser zu sehen . Hauptdarsteller Sebastian Ströbel (48) revanchierte sich am Donnerstagabend dafür.

Doch zurück zu Ethan, der seinem Frust weiter munter Luft verschaffte: "Warum sind wir hier? Ich bin in einer Großstadt aufgewachsen, ich gehe nicht raus. Ich verlasse nie mein Haus." Als auch noch eine Schlange gesichtet wurde, war es ganz aus. "Ich will nicht hier sein, ich will nach Hause." Er habe so "gar keinen Bock mehr, hier zu sein" und sei "wirklich abgef***t".

Ein Problem, bei dem Klum später behilflich sein konnte. Jene stellte nach dem Dreh fest: "Was für eine schlechte Einstellung! Ich bin total geschockt über das, was er gerade gesagt hat." Der 19-Jährige vermassele es sich einfach selbst. Die Quittung gab es am Ende der 15. Folge nach einem ebenfalls nicht guten Entscheidungswalk, bei dem Paris Jackson (27) an Klums Seite saß.

Ethans wohl nicht ganz zu Ende gedachter Wunsch wurde erfüllt, er durfte nach Hause - als einziger Teilnehmer dieser Folge.

Die nächste Folge "Germany's Next Topmodel" gibt es am Donnerstag (20.15 Uhr) auf ProSieben und bei Joyn zu sehen.