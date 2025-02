GNTM-Kandidat sorgt mit Eigenart für Staunen: "Ist das echt?"

München - Am Mittwochabend gab es eine Premiere bei " Germany's Next Topmodel ": "Zum ersten Mal in der Geschichte von GNTM - eine ganze Folge nur mit Boys", freute sich Heidi Klum (51). Ein Kandidat blieb den TV-Zuschauern dabei besonders im Gedächtnis.

Und auch Felix' Hobbys wecken das Interesse. "Ich mach gern Kunst, spring aus Flugzeugen, arbeite in der Filmbranche und ich riech gern an Rosen", sagt der Stuttgarter. Was ein Zufall! Denn wie Heidi prompt bemerkt: "Ich riech auch gern an Rosen!"

Bei so vielen Gemeinsamkeiten ist klar, dass der pinke Felix am Ende eine Runde weiterkam.