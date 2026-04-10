GNTM-Models fliegen für Big Mac und belangloses Interview von L.A. nach München

Unterföhring - In der 18. Episode " Germany's Next Topmodel " sollen die Teilnehmer das zeigen, was sie in Folge 17 am Vortag von Christian Düren (35) gelernt haben. TAG24-Redakteur Marco Schimpfhauser hat sich die Folge angesehen - und zeigt sich erschreckend unterwältigt.

Daphne (25, l.) präsentiert die Pappschachteln des Folgen-Partners, während Alexavius (22) dieses Mal den Burger wohl lieber bekleidet zu sich nehmen möchte. © ProSieben/Marina Geckeler

Große Aufregung bei den Models! In dieser Episode dürfen (oder eher müssen) sie das umsetzen, was sie in der Mittwochsausgabe von Moderator und Journalist Christian Düren gelernt haben. Es gab ein Interview-Training. Und heute steht ein Pressetermin an.

Nicht in Los Angeles, nein, viel besser. Wohin reist man als Teilnehmer einer großen deutschen TV-Produktion am besten? Madrid? Rio? Tokio?

Nein. Nach München.

Das kollektive Bonusmeilen-Sammeln führt die Topmodels, deren Namen wir uns eh nur bis zur nächsten Staffel merken müssen, zu - Trommelwirbel - ProSieben.

Auf gar keinen Fall hätte man so etwas sinnvoller planen können. Ein paar Pressevertreter warten mit ihren Fragen. "This could have been a f...ing e-mail", kommt einem in den Sinn.

Das hat wohl auch das Produktionsteam so gesehen und den Trip mit einem weiteren Extra versehen: Die Teilnehmer müssen für einen Job bei McDonald's vorsprechen. Zu schade, dass so etwas in den USA auch völlig unmöglich gewesen wäre.