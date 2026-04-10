GNTM-Models fliegen für Big Mac und belangloses Interview von L.A. nach München
Unterföhring - In der 18. Episode "Germany's Next Topmodel" sollen die Teilnehmer das zeigen, was sie in Folge 17 am Vortag von Christian Düren (35) gelernt haben. TAG24-Redakteur Marco Schimpfhauser hat sich die Folge angesehen - und zeigt sich erschreckend unterwältigt.
Große Aufregung bei den Models! In dieser Episode dürfen (oder eher müssen) sie das umsetzen, was sie in der Mittwochsausgabe von Moderator und Journalist Christian Düren gelernt haben. Es gab ein Interview-Training. Und heute steht ein Pressetermin an.
Nicht in Los Angeles, nein, viel besser. Wohin reist man als Teilnehmer einer großen deutschen TV-Produktion am besten? Madrid? Rio? Tokio?
Nein. Nach München.
Das kollektive Bonusmeilen-Sammeln führt die Topmodels, deren Namen wir uns eh nur bis zur nächsten Staffel merken müssen, zu - Trommelwirbel - ProSieben.
Auf gar keinen Fall hätte man so etwas sinnvoller planen können. Ein paar Pressevertreter warten mit ihren Fragen. "This could have been a f...ing e-mail", kommt einem in den Sinn.
Das hat wohl auch das Produktionsteam so gesehen und den Trip mit einem weiteren Extra versehen: Die Teilnehmer müssen für einen Job bei McDonald's vorsprechen. Zu schade, dass so etwas in den USA auch völlig unmöglich gewesen wäre.
"Out of World"-Experience: Nackt im Bett einen Burger essen, sagt Alexavius
Das Ganze endet schließlich damit, dass die Sendung phasenweise zu einer unnötig langen und unkreativen Burgerbuden-Werbung wird, die durch so eine lästige Casting-Show unterbrochen wird. Anna (22) und Ibo (21) bekommen den Job.
Man fragt sich trotzdem: Wie geldgeil muss man eigentlich sein, um bestenfalls mittelmäßiges Fließbandfutter so präsent in eine Sendung zu zimmern? Und wie schaffe ich jetzt die Überleitung von "geldgeil" zu Heidi Klum?
Egal. Die 52 Jahre alte Menschenbewerterin berichtet aus dem Off, dass das einer der wichtigsten Jobs der ganzen Staffel sei. Entsprechend gut gecastet hat sie tatsächlich Teilnehmer Alexavius (22).
Der schwärmt etwas zu sehr von seiner "Out of World Experience", als er mal nackt mit 16 im Bett einen Filet-o-Fish gefuttert hat, nachdem er feiern war.
Wenn man an nackte Haut, Out of World Experience nach dem Feiern und herumliegend Burger futtern denkt, kommt mir ja eher David Hasselhoff in den Sinn, aber das ist ein anderes Thema.
Nach der 30-minütigen Dauerwerbesendung gab es einen Pressetermin von bemerkenswerter Inhaltslosigkeit. "Haben deine Tattoos Bedeutungen?", "Bist du gerade mit jemandem flirty unterwegs?", "Können wir noch dümmere Fragen stellen?" (Eines der Beispiele war frei erfunden. Ratet selbst.)
Danach ging es zurück nach L.A. und zum Entscheidungswalk. Am Ende musste Nana kurz vor dem Einzug in die Modelvilla die Koffer packen. Fazit: Inhaltlich hätte man die Ausgabe locker auf 20 Minuten kürzen können, ohne etwas Relevantes zu verpassen.
Titelfoto: Montage: ProSieben/Max Montgomery + ProSieben/Marina Geckeler