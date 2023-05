GNTM-Models in der Wüste: Dieser Entscheidungswalk bringt große Gefahr mit sich!

München - Der Kampf spitzt sich zu! In der neuen Folge von " Germany's Next Topmodel " erwarten die zehn verbliebenen Kandidatinnen wieder ganz besondere Herausforderungen. Beim Entscheidungswalk sieht Heidi Klum (49) schwarz.

"Die größte Herausforderung bei dem Shooting ist, den vielen Stoff in Szene zu setzen", erklärt Mirella (21), die für sich ein klares Ziel vor Augen hat: "Ich will heute versuchen, mal etwas ganz anderes aus mir herauszuholen. Eine Seite, die man zuvor einfach noch nicht zu sehen bekommen hat." Ob sie die Anforderungen Schullers aber auch erfüllen kann?

Germany's Next Topmodel

Posiert wird an einem Set aus bunten Bällen - und das auch noch in Kleidern aus flatternden Stoffen. Die Teilnehmerinnen müssen diese dabei nicht nur kontrollieren, sondern zum Leben zu erwecken!

Dass der bei GNTM-Fans bestens bekannte Mann hinter dem Objektiv der Kamera keinesfalls zu viel versprochen hat, wird bei einem Blick auf das, was Coco (21) und Co. erwartet, recht schnell deutlich.

"Bei dem heutigen Shooting geht es um Farben, Grafiken, Poesie. Es ist kein klassisches Mode-Shooting, sondern es geht darum, eine Fantasie darzustellen, ein Lebensgefühl", erklärt Fotograf Kristian Schuller (52) mitten in der kalifornischen Wüste, in der sich die Models beweisen müssen.

"Schwarz ist meine Lieblingsfarbe. Das sind Klamotten, in denen du tough sein musst und ich bin die Definition von tough", kann Olivia (22) dem Ganzen im Vorfeld schon einiges abgewinnen. Sie sei deshalb "total in meinem Element".

Denn die Models sollen im Kampf um die nächste Runde in dieser Woche die Mode von Designerin Esther Perbandt (48) präsentieren. Ein besonderes Element an dieser Kollektion: Alles ist schwarz!

Germany's Next Topmodel

Doch nicht nur das Wüsten-Shooting hat es einmal mehr in sich, auch der Walk stellt die Models wie so oft vor ganz eigene Herausforderungen. Klum sieht bei diesem im wahrsten Sinne des Wortes schwarz.

Selma (18), die zu den Favoritinnen gehört, darf den Anfang machen und legt stark vor. "Die Aufgabe des Models ist es, das Foto zum Leben zu erwecken und das macht Selma wirklich toll", so Klum. Die Model-Mama spricht gar von "epischen Schnappschüssen".

Dieser hat eine äußerst klare Vision und zeigt jeder Kandidatin auf einer eigens angefertigten Skizze (!), was sie zu tun hat. Die Erwartungen sind immens.

Der GNTM-Entscheidungswalk wird dennoch nicht eintönig. © ProSieben/Sven Doornkaat

Auch Vivien (22) spürt bereits die Wirkung der Mode, welche sie tragen darf. "Ich gefalle mir richtig gut in diesem Outfit. Ich fühle mich kraftvoll."

Perbandt selbst hat eine klare Vorstellung davon, wie die Kandidatinnen den Walk anzugehen haben. "Man muss aufpassen, dass das Outfit einen nicht dominiert, sondern dass man es selbst schafft, das Outfit zu dominieren." Ein starker Gang sei wichtig.

Hohe Absätze können diesmal nicht für Probleme sorgen, denn die Models laufen in flachen Schuhen über den Catwalk. Das minimiert zwar die Gefahr, zu stolpern deutlich, birgt dafür jedoch eine andere.

"Es ist vielleicht einfacher, weil es bequemer ist. Für die Ausstrahlung des Models ist es aber nicht so leicht. Die flachen Schuhe verleihen dem Walk etwas Alltägliches", schildert Supermodel Karolína Kurková (39), die als Gastjurorin der Folge fungiert. Das sei bei einem Couture-Walk aber nicht gefragt.



Wer meistert Shooting und Walk am besten? Wer scheitert und fliegt raus? Die Antwort auf diese und weitere Fragen gibt es wie gewohnt am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr bei "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben und Joyn.