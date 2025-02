GNTM patzt bei Staffelstart: Nepo-Baby, Technik-Panne und Busen-Blitzer

München - Sie laufen wieder! " Germany's Next Topmodel " startete am Donnerstagabend in die 20-Staffel. Gleich zu Beginn lief allerdings nicht alles rund.

Germany's Next Topmodel

Bei der Auswahl an ihrer Seite: Tochter Leni Klum (20). "Vor 20 Jahren habe ich sie noch Backstage gestillt", sagt Heidi lachend. Leni hat GNTM also im wahrsten Sinne mit der Muttermilch aufgesogen. Ist sie damit ein "Nepo-Baby" par excellence? Während Mini-Klum stolz ist dass, "dass meine Mama von allen Leuten mich ausgewählt hat", bleiben viele Zuschauer angesichts ihrer Qualifikation skeptisch.

Seine Beschwerde findet Gehör, nach rund 20 Minuten wird die Show wieder auf der Plattform übertragen. Zu sehen gab es das erste Casting der Frauen. "Ich sehe meist auf den ersten Blick, wer das Potenzial hat, Germany's Next Topmodel zu werden", macht Heidi kurzen Prozess.

Die Zwillinge Nicole und Sonja (26, m., r.) sind eine Runde weiter. © ProSieben/Daniel Graf

Und die Models? Bei 100 Bewerberinnen hat man es als Zuschauer schwer, den Überblick zu behalten. Vor allem, da die Hälfte gleich wieder nach Hause fahren darf.

Viele Kandidatinnen versuchen sich mit Selbstbewusstsein ins Rampenlicht zu rücken. "Ich habe ein Pferd, ich habe einen Mann und jetzt noch der Topmodel-Titel - das wäre was!", hofft eine Teilnehmerin vergeblich. "Ich fahre jetzt nach Hause, da wartet ja mein Leben auf mich", seufzt sie. Andere sind nach ihrem Rausschmiss nicht zu versöhnlich.

Ceyda (22) ist aus Berlin angereist und sieht sich schon im Finale. "Ich will mein Gesicht überall sehen!", sagt sie und muss ihren Traum rasch wieder begraben: "Keinen Bock mehr! Ich will nach Hause einfach, ich hasse München", wütet sie und schleudert ihre Schuhe in eine Ecke.

Eine andere findet es gar "schockierend" nicht beachtet zu werden und jammert: "Ich finde das so mies". An Beachtung mangelt es der Zahnspangenträgerin Jessica (21) hingegen nicht. Bei ihrem Walk muss ihre entblößte Brust verpixelt werden. "Busen-Blitzer! Dein Busen ist draußen", quietscht Heidi. Doch die Schweizerin bleibt cool: "Wir sind alle nackt geboren". Damit ist sie eine Runde weiter.

Weiter sind auch die Zwillinge Nicole und Sonja (26). Fühlt sich Heidi da wohl an Ehemann Tom Kaulitz (35) und dessen Bill erinnert? "Die beiden kann ich ja auch auseinanderhalten", so Heidi. Ob sie unter den Männern auch ein Pärchen findet, sehen die Zuschauer am nächsten Mittwoch um 20.15 Uhr bei der Auswahl der Männer-Models.