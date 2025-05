GNTM-Drag-Schock: Favoritin fliegt aus Show und Magdalena präsentiert ihren Profi-Kicker-Lover

Unterföhring - In der Drag-Edition von " Germany's Next Topmodel " gab es nicht nur eine besondere Herausforderung für die Männer, sondern auch einen völlig unerwarteten Rauswurf.

Studentin, Model und vielleicht schon bald Spielerfrau? Magdalena (21) sorgt auch abseits der Show für Gesprächsstoff. © ProSieben/Daniel Graf

Folge 20 in Staffel 20 hatte es gleich in mehrfacher Hinsicht in sich. Das mussten vor allem auch die Männer feststellen.

In der Ausgabe vom Donnerstag durften - oder mussten - sie in die Rollen von Frauen schlüpfen. Inklusive der entsprechenden Schuhe.

Topmodels müssen ja schließlich auch die "Kunstform der Drag" verkörpern können. Die Begründung von Heidi Klum (51): Sie mag Drags.

Zuvor stand aber noch die Jagd nach einem Job an. Durch L.A. rennen und für einen Handy-Bauer Bilder basteln und bearbeiten. Das konnten Josy (19, München) und Jannik (22, Bad Segeberg) am besten - und hatten den Auftrag in der Tasche. Viel spannender war für die Fans aber Magdalena (21, Wien). Denn wie wir nun wissen, ist ihr Freund Profi-Fußballer.

Die Österreicherin hat sich nämlich - das hat Joyn verraten - den 24-jährigen Alois Oroz geangelt. Der kroatisch-österreichische Kicker ist zwar kein Torschützenkönig in der Bundesliga, hat aber durchaus einiges vorzuweisen.