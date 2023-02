GNTM-Star-Videograf Rankin nimmt die Mädels unter die Lupe: "Boom! That’s a model!"

Unterföhring - In der kommenden Ausgabe von " Germany's Next Topmodel " stehen die 25 Kandidatinnen dem Star-Videografen John Rankin Wadell (57) - eigentlich nur unter dem Namen "Rankin" bekannt - gegenüber.

Juliette (20) wagt sich an den heißen Flirt mit der Videokamera. Überzeugt sie am Ende die Jury von ihren Qualitäten? © ProSieben/Richard Hübner

Er ist zugleich auch Gastjuror in der Ausgabe am Donnerstag. Nachdem in der letzten Sendung wegen des sturmbedingten ausgefallenen Elimination Walk kein Model die Sendung verlassen musste, sollen nun mehrere Teilnehmerinnen aus der Show fliegen.

Für das erste Videoshooting in der dritten Episode der aktuellen Staffel müssen die Schönheiten quasi ihren eigenen Imagefilm drehen, um Show-Chefin Heidi Klum (49) zu überzeugen.

"Boom! That’s a model!", scheint jedoch bereits der Bewegtbild-Künstler selbst von Nachwuchsmodel Ida (23) begeistert zu sein.

"Drei aussagekräftige Posen, ein kurzer Walk Richtung Kamera und ein prägnanter Signature-Satz, der ihren Charakter beschreibt", wird die Herausforderung in einer Mitteilung des Senders ProSieben beschrieben: "Die Outfits der Models sind schlicht: Pastellfarbene Kleider, dezentes Make-up – heute geht es nur um die Persönlichkeit."

Auch der britische Star-Videograf selbst geht mit dieser Idee an das Projekt ran: "Das ist ihre Chance zu zeigen, welche Persönlichkeit wirklich in ihnen steckt. Es ist also ein großer Test, aber auch eine große Gelegenheit, um zu glänzen."