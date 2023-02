Heidi Klum enttäuscht von GNTM-Indira (20): "Was ist das denn?!"

Los Angeles - Der Startschuss für die 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" ist gefallen und mit dabei ist die 20-jährige Indira. Doch schon nach einer Laufsteg-Performance steht sie für Heidi auf der Abschussliste.

"Das will ich wohl hoffen", lacht die Sachsen-Anhalterin . Das hofft ja jeder - aber kann Indira, wenn es drauf ankommt, auch abliefern?

Germany's Next Topmodel

Schon bei ihrer hollywoodreifen Ankunft muss Heidi kurz stutzen: "Wieso hast du denn zwei verschiedene Schuhe an?"

Model-Mama Heidi Klum (49) schmeißt die 20-Jährige prompt raus, so enttäuscht ist sie von ihrem Catwalk. © © ProSieben/Richard Hübner

Schon in Woche eins wartet auf die GNTM-Kandidatinnen eine große Challenge: Für Designer Peter Dundas (54) müssen die Modelanwärterinnen vor Heidi und Supermodel Winnie Harlow (28) eine Modenschau hinlegen. Treppe runter, über den Laufsteg und dann ohne Pose wieder zurück. So weit, so gut.

Doch trotz tollem Make-up und einem atemberaubenden schwarzen Kleid kann Indira die Jury nicht so richtig überzeugen. Die hohen Schuhe scheinen ihr zu schaffen zu machen. So holpert die 20-Jährige den ganzen Laufsteg entlang, aber immerhin fällt sie nicht.

Heidi Klum zeigt sich schockiert: "Ich weiß gar nicht, wie ich das bewerten soll, was ist das denn für ein Walk?!"

Die 49-Jährige könne nicht verstehen, wie sich Mädels selbst in der 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" noch bewerben würden, wenn sie nicht in hohen Schuhen laufen können.

Auch von Gast-Jurorin Winnie gab's bei der Kritik eins auf den Deckel: "Nichts war im Fluss [...], nichts war abgestimmt. Du hattest keine Kontrolle über deinen Walk."

Heidi selbst ist verwirrt und "findet keine Worte" für Indiras holprige Laufsteg-Performance. Das gab ihr dann auch schon den Rest: Die hübsche Brünette musste direkt ihre Koffer packen und ist eine von vier Kandidatinnen, die in Woche eins rausfliegt.

Wie es bei Germany's Next Topmodel weitergeht, erfahrt Ihr immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben oder im Stream bei Joyn.