Nach GNTM-Aus: Das denkt Pitzi Müller heute über seine Zeit in der Show

Hamburg - Der Hamburger " Germany's Next Topmodel "-Kandidat Pitzi Müller (33, "Charming Boys") musste die Modelshow frühzeitig verlassen. Was denkt er heute über seine Teilnahme?

Pitzi Müller (33) sprach in einer Instagram-Story über seine Erfahrungen bei "Germany's Next Topmodel". © Screenshot/Instagram/pitzi_mueller (Bildmontage)

Die 19. GNTM-Staffel ist bereits seit Mitte Februar im TV zu sehen. Für das große Finale gibt es aktuell noch keinen genauen Termin.

Und ob dann auch der Ex-Kandidat Pitzi Müller daran teilnehmen wird, ist ebenfalls fraglich. Zu seinem Ausstieg stehen weiterhin viele Fragezeichen im Raum. Es deutete sich aber an, dass der einstige Charming-Boys-Kandidat die Show nicht ganz freiwillig verlassen hatte.

In seiner Instagram-Story verlor Pitzi zuletzt jedoch nur gute Worte über seine Erfahrungen bei "Germany's Next Topmodel". So breitete er zum Wochenanfang ein Werbeplakat aus, auf dem er und andere Teilnehmende neben Heidi Klum zu sehen sind. "Ich muss Euch was zeigen. Ich bin ein bisschen proud, das mit Euch auspacken zu können!", erklärte Pitzi, während er das Plakat auf seinen Fußboden legte. "Ich wollte es ums Verrecken haben, weil es so ein hochästhetisches Bild ist."

Außerdem sei es immer sein größter Traum gewesen, mal mit Heidi Klum (50) zusammenzuarbeiten und eine Kampagne zu machen. "Oh mein Gott, danke, danke, danke!", konnte Pitzi seine Freude kaum zurückhalten. Er erklärte: "Auch wenn es kurz war, es war 'ne krasse Zeit, es war 'ne krasse Erfahrung."

Dazu verlinkte er die Model-Mama und den Fotografen der Kampagne in seiner Story. Nach bösem Blut klingt das alles also eher nicht. Zumindest von seiner Seite aus ...