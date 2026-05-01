Heidi Klum schämt sich für ihre GNTM-Models in Grund und Boden: "Unangenehm!"

München/Los Angeles - In der 21. Folge " Germany's Next Topmodel " kämpften die Models um den Einzug in die Top Ten – und trieben dabei ihrer Chefin Heidi Klum (52) die Schamesröte ins Gesicht.

Heidi Klum (52) legte beim Fotoshooting selbst Hand an. © ProSieben/Max Montgomery

Zunächst ging es für die zwölf verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten zum Party-Shooting in einen Nachtclub in Downtown Los Angeles. Fotograf Max Montgomery (37) und vier Dragqueens warteten dort bereits auf sie.

Die Aufgabe der Dragqueens: den GNTM-Models die Show stehlen!

Godfrey (34), Julia (25) und Louis (23) konnten nicht wirklich überzeugen. "Godfrey ist normalerweise sehr präsent. Aber heute war er nur der Statist", kommentierte Alexavius (22) schnippisch.

Beim anschließenden entscheidenden Walk wurde jedem Model ein Tier zugeteilt, das es darstellen sollte.

Es folgte: "Der schlimmste Einzug in die Top Ten in der GNTM-Geschichte", wie Anna (22) am Ende resümieren sollte.