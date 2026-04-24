Hollywood-Star Sharon Stone kommt zum "GNTM"-Finale

Unterföhring - Schauspielerin Sharon Stone (68) kommt als Gast zum Finale der aktuellen Staffel von " Germany’s Next Topmodel ". Neben Stone bekommt Heidi Klum (52) in der Finalshow weitere prominente Unterstützung, wie ProSieben mitteilte.

Von "Basic Instinct" bis "Euphoria": Seit Jahrzehnten ist Sharon Stone (68) in Hollywood eine feste Größe – und besucht zum Finale die Klum-Casting-Show. © ETIENNE LAURENT/AFP

Schauspielerin und Sängerin Demi Lovato (33), US-Sängerin Nicole Scherzinger (47), die Models Adriana Lima (44) und Winnie Harlow (31) sowie Dan und Dean Caten (je 61) von der Modemarke Dsquared werden erwartet.

Am 28. Mai entscheidet sich, welche beiden Models die 21. Staffel der Castingshow gewinnen.

Nachdem Klum jahrelang nur weibliche Nachwuchsmodels gesucht hat, sind inzwischen auch männliche Kandidaten dabei.

Das Finale der Model-Show findet dieses Jahr erstmals nicht in Deutschland, sondern in Los Angeles statt. Ein "Finale mit echtem Hollywood-Glamour" kündigte der Sender Anfang des Jahres an.

Los Angeles ist die Wahlheimat von Moderatorin Klum, die dort mit ihren vier Kindern und ihrem Mann, dem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (36), lebt. Sharon Stone ist vor über 30 Jahren mit ihrer Rolle in dem Erotik-Thriller "Basic Instinct" weltberühmt geworden.